خبرني - أفادت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم الأحد، بضبط فتاتين على خلفية تداول مقطع فيديو يوثق واقعة رقص ومشادة كلامية داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق، أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مساء أمس السبت، ظهرت خلاله فتاتان داخل إحدى عربات السيدات بالمترو، وهما ترقصان على أنغام الموسيقى، وسط اعتراض إحدى الراكبات على تصرفاتهما.



وبحسب رواية متداولة لصاحبة الفيديو، تطور الموقف إلى مشادة كلامية، تضمنت توجيه السباب والشتائم إليها، بعدما اعترضت على ما حدث داخل العربة، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى ضبط الفتاتين على خلفية الواقعة، فيما لم يتسنَّ التأكد من صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية بشأن تفاصيل الضبط حتى الآن.