خبرني - محمد شهاب عضيبات

طالب أهالي محافظة جرش وزارة الصحة باستحداث وحدة متخصصة للقسطرة القلبية الإسعافية في مستشفى جرش الحكومي، مؤكدين أن توفير هذه الخدمة الطبية أصبح ضرورة ملحّة لحماية حياة مرضى الجلطات القلبية، والحد من المضاعفات الصحية الناتجة عن تأخر التدخل الطبي.

وأشار مواطنون إلى أن غياب وحدة للقسطرة القلبية في المستشفى يضطر الحالات المصابة بالجلطات القلبية الحادة إلى الخضوع لإجراءات التقييم والفحوصات الطبية، ومن ثم تحويلها إلى مستشفيات أخرى، سواء مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي أو المستشفيات في العاصمة عمّان، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطالة الوقت اللازم للوصول إلى العلاج المناسب.

وأكدوا أن التعامل مع الجلطات القلبية الحادة يتطلب تدخلاً طبياً سريعاً، نظراً لأهمية عامل الوقت في إنقاذ عضلة القلب وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، مشيرين إلى أن المعايير الطبية العالمية تشدد على ضرورة إجراء القسطرة وفتح الشريان المسدود ضمن أطر زمنية محددة، بحسب حالة المريض وإمكانية نقله إلى مركز متخصص.

وتساءل الأهالي عن مصير مشروع استحداث وحدة للقسطرة القلبية في مستشفى جرش الحكومي، والخطط الموضوعة من قبل وزارة الصحة لتوفير هذه الخدمة، مطالبين بتوضيح الإجراءات المتخذة والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع.

كما دعوا إلى وضع خطة إسعافية عاجلة تضمن سرعة التعامل مع حالات الجلطات القلبية وتحويلها إلى المراكز المتخصصة دون تأخير، إلى حين توفير وحدة قسطرة قلبية تعمل على مدار الساعة في مستشفى جرش الحكومي.

وشددوا على أن مطلبهم لا يندرج في إطار المطالب الخدمية الاعتيادية، بل يتعلق بحق المواطنين في الحصول على الرعاية الطبية الطارئة والمتخصصة، وبما يحقق العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.

ووجّه الأهالي تساؤلاتهم إلى وزير الصحة والجهات المعنية، مطالبين بإجابة واضحة حول أسباب عدم توفير هذه الخدمة حتى الآن، وما إذا كانت هناك خطة فعلية لاستحداث الوحدة، مؤكدين أن أبناء جرش يتطلعون إلى خدمة صحية متقدمة تحفظ أرواح المرضى وتخفف عنهم وأسرهم مشقة التنقل والتحويل إلى خارج المحافظة.