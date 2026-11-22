خبرني - محمد شهاب عضيبات

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أن خدمة المواطن والارتقاء بمستوى النظافة العامة تشكلان أولوية قصوى في العمل البلدي، مثمناً الجهود الميدانية التي تبذلها بلدية جرش الكبرى في مجالات النظافة العامة وإدارة النفايات والمحافظة على البيئة، وتنفيذ الحملات البيئية وحملات النظافة الدورية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها المصري إلى بلدية جرش الكبرى، رافقه خلالها أمين عام الشؤون الفنية المهندس محمد العموش، ومدير مكتب وزير الإدارة المحلية الدكتور محمد الرواشدة، حيث اطلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، ولا سيما خدمات النظافة العامة.

ورحب رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين بزيارة الوزير، مقدماً إيجازاً حول واقع العمل الميداني في مجال النظافة العامة، والخطة المعتمدة وآليات متابعة جمع النفايات ونقلها بكفاءة، ضمن منظومة عمل متكاملة تشمل مركز المدينة والمناطق التابعة للبلدية.

كما استعرض بني ياسين محاور خطة الطوارئ التي أعدتها البلدية للتعامل مع فصل الشتاء والموسم المطري، ومستوى جاهزيتها لمواجهة مختلف الظروف الجوية، من خلال متابعة مناهل تصريف مياه الأمطار والعبارات، ورفع جاهزية الآليات والمعدات، إلى جانب ضمان استمرارية عمل غرفة الطوارئ الرئيسية والغرف الفرعية في المناطق، بما يكفل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وشدد المصري على أهمية مواصلة الجهود الميدانية ومضاعفتها، خصوصاً في مجال النظافة العامة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الموسم المطري، والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والبيئي، ويسهم في تعزيز المكانة السياحية والحضارية لمدينة جرش.