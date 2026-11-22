خبرني - انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية على تعزيز انخراط طلبتها في المجتمعات التقنية، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تنمية مهاراتهم المعرفية والتطبيقية ومواكبة التطورات في المجالات التكنولوجية، شاركت الدكتورة ولاء العمري من كلية تكنولوجيا المعلومات/ قسم الأمن السيبراني، برفقة مجموعة من طلبة الكلية، في اللقاء التعريفي السنوي (Info Session)، الذي نظّمه مجتمع Google Developer Groups on Campus – Al-Zaytoonah University of Jordan.

وبهذا الصدد أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على أهمية مشاركة الطلبة في مثل هذه الفعاليات والمبادرات التقنية، لما توفره من فرص للاطلاع على التجارب المختلفة، وتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل مع المجتمعات التقنية، إلى جانب مواكبة المستجدات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الكلية على توسيع آفاق التعاون مع المجتمعات التقنية والطلابية في الجامعات الأردنية، وإتاحة الفرص أمام الطلبة لتطوير مهاراتهم وتوسيع معارفهم والتعرّف إلى الفرص التعليمية والتدريبية المتاحة في هذا المجال، حيث تضمّن اللقاء التعريف بمجتمع (Google Developer Groups on Campus)، واستعراض مسيرته وأبرز إنجازاته، والأنشطة والفعاليات التي ينظمها، إلى جانب التعريف بفرص التعلم والتواصل مع الخبراء والمتخصصين في القطاع التقني.

من جانبه أكد الدكتور بلال خاطر مساعد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات لشؤون الطلبة على أهمية هذه المشاركات في صقل شخصية الطلبة، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة لديهم، فضلًا عن إتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى المبادرات الطلابية والتقنية، والاستفادة مما تقدمه من فرص للتعلم والتطوير وتبادل الخبرات، كما أشار الدكتور سعيد الطاهات رئيس قسم الأمن السيبراني في الكلية إلى أهمية تشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة والفعاليات التقنية خارج إطار المحاضرات الأكاديمية، لما توفره من فرص لتعزيز معارفهم التطبيقية، وتنمية مهاراتهم، وربط ما يكتسبونه من معارف أكاديمية بمتطلبات الممارسة العملية وسوق العمل.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على اهتمام كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية بتشجيع طلبتها على الانخراط في المجتمعات التقنية والمبادرات الطلابية، والاستفادة من التجارب الجامعية المختلفة، بما يعزز مهاراتهم العملية ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات.