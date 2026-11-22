خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على دعم التطوير الأكاديمي والمهني لأعضاء الهيئة التدريسية، ومواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، حقّق الدكتور محمد مطالقة مساعد عميد كلية الحقوق للشؤون الأكاديمية والجودة في الجامعة، إنجازاً أكاديمياً بحصوله على شهادة اجتياز البرنامج التعليمي "قادة أعمال المستقبل"، المقدم من جامعة القاهرة ضمن مبادرة عربية برعاية الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وبالتعاون مع المنصة العربية للتعليم الرقمي واتحاد الجامعات العربية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات القيادية والريادية، وتعزيز قدرات المشاركين في مجالات إدارة الأعمال والابتكار والتخطيط الاستراتيجي، بما يؤهلهم لفهم متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة والتعامل مع التحديات التي يفرضها التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، ويتضمن البرنامج محتوىً تعليمياً متكاملاً يمتد إلى (40) ساعة تعليمية، موزعاً على (7) محاور رئيسية، تشمل أساسيات عالم الأعمال، وصفات القائد ومهاراته، وإدارة المشروعات الصغيرة، وتوليد الأفكار الابتكارية ودراسة جدواها، والتخطيط الاستراتيجي وإعداد خطط العمل، وتأسيس المشروعات وتجهيزها للتشغيل، وصولاً إلى إدارتها باحترافية، كما يواكب البرنامج التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحول الرقمي.

وبهذا الصدد أكد الدكتور مطالقة على أهمية هذه البرامج في تعزيز المعارف والمهارات التطبيقية لدى المشاركين، وتنمية قدراتهم على التفكير الاستراتيجي وتطوير الأفكار وتحويلها إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ، فضلاً عن صقل مهارات الابتكار واتخاذ القرار، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي متطلبات المؤسسات وسوق العمل، ويُعد هذا الإنجاز إضافة إلى المسيرة الأكاديمية والمهنية للدكتور مطالقة، وفرصة لتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة في تطوير العمل الأكاديمي والإداري، وتعزيز مفاهيم الجودة والتخطيط والابتكار في البيئة الجامعية.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع توجهات جامعة عمان العربية نحو تشجيع التعلم المستمر والتطوير المهني، ودعم أعضاء الهيئة التدريسية في اكتساب الخبرات والمهارات الحديثة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الأكاديمي والإداري، ويعزز قدرة الجامعة على مواكبة مستجدات التعليم العالي والتحولات الرقمية.