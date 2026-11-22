خبرني - في إطار دور كلية الحقوق في جامعة عمان العربية لتعزيز الحضور العلمي والأكاديمي، وتفعيل التواصل مع المؤسسات والمراكز القانونية والتدريبية، شارك الدكتور محمد السلامات عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق، في تقديم محاضرة قانونية متخصصة بعنوان: "مسودة قانون التنفيذ الجديد في الأردن بين تعزيز حقوق الدائن وضمانات المدين"، عبر منصة (Zoom)، وذلك بتنظيم من مركز ريفيرا للتدريب والتعليم والتحكيم.

وتناولت المحاضرة أبرز المستجدات والتوجهات التشريعية التي تضمنتها مسودة قانون التنفيذ الجديد، وما تضمنته من أحكام وتعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائن وضمانات المدين، كما ناقشت أبرز الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بإجراءات التنفيذ، وانعكاساتها على المنظومة القانونية والقضائية في المملكة، وتأتي هذه المشاركة تقديراً للخبرة العلمية والعملية التي يتمتع بها الدكتور السلامات في المجال القانوني، وما يقدمه من إسهامات في إثراء المعرفة القانونية ونشر الوعي والثقافة القانونية، بما يجسد حرص جامعة عمان العربية على توظيف خبرات أعضاء هيئتها التدريسية وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، وترسيخ مكانتها في التميز الأكاديمي والمشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية والمجتمعية.

وتؤكد كلية الحقوق في جامعة عمان العربية اعتزازها بمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في المحافل الأكاديمية والقانونية، لما تمثله هذه المشاركات من فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، ومواكبة المستجدات التشريعية والقانونية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن دورها في إبراز الكفاءات العلمية والمهنية التي تزخر بها الكلية، وترسيخ حضور الجامعة وإسهامها في إثراء النقاشات القانونية وتطوير الممارسات المهنية، بما يعكس رسالتها في التميز الأكاديمي وخدمة المجتمع.