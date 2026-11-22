خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يعدان "بوضوح" من أبرز المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2028، لكنه أشار إلى أنه "قد تكون هناك مفاجآت"، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" Fox News، عندما سُئل عن الشخص الذي يرى أنه ينبغي أن يترشح للرئاسة في ذلك العام.

وأضاف ترمب: "لدينا بعض الشخصيات التي تتمتع بقدر كبير من الكفاءة"، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.



ومنذ أيام قليلة، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه سيدعم نائب الرئيس جيه دي فانس إذا قرر خوض انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2028، مشدداً على أنه لا يخطط للاستقالة من منصبه، وأن أولويته هي العمل مع الرئيس دونالد ترامب حتى نهاية ولايته.

وقال روبيو، خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، إن خطته تتمثل في مواصلة العمل مع ترمب حتى نهاية ولايته، نافياً وجود أي نية لديه لمغادرة منصبه، في وقت تصاعدت فيه التكهنات بشأن مستقبله السياسي واحتمال دخوله سباق الرئاسة المقبل.

تأتي تصريحات روبيو عقب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" Independent البريطانية عن احتمال مغادرته الإدارة الأميركية استعداداً لخوض انتخابات 2028، مستنداً إلى مصادر جمهورية ومسؤولين بريطانيين. غير أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية نفيا تلك الأنباء، ووصفاها بأنها ادعاءات لا أساس لها.

ويُعد روبيو وفانس من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة ترامب داخل الحزب الجمهوري في انتخابات 2028، مع تزايد النقاش بشأن هوية المرشح الذي سيحمل إرث الرئيس الأميركي بعد انتهاء ولايته.



