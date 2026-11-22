خبرني - في إطار تعزيز الحضور البحثي لجامعة عمان العربية في المحافل العلمية الدولية، شاركت الدكتورة رند عربيات رئيس قسم علم النفس التربوي والإرشاد النفسي والتربوي في كلية العلوم التربوية، والأستاذ الدكتورة سهيلة بنات عضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية، في فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للعلوم الاجتماعية والتربوية، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية ، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من مختلف الدول ، حيث قدّمتا ورقتين بحثيتين تناولتا توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الإرشاد النفسي والتربوي.

و قدّمت الدكتورة عربيات ورقة علمية بعنوان "الوصول لا يعني الإكمال: أنماط الانخراط في منصة إلكترونية للتخطيط المهني ودلالاتها لتطوير الإرشاد المهني المدرسي في الأردن"، وذلك في إطار عملها البحثي في مشروع استكشاف أنماط الشخصية والميول المهنية والتخطيط المهني إلكترونيًا، الهادف إلى توظيف التقنيات الرقمية في دعم التوجيه والإرشاد المهني للطلبة، وناقشت الورقة مدى فعالية المنصات الإلكترونية في تحقيق أهداف التخطيط المهني، من خلال تحليل أنماط تفاعل الطلبة مع أدوات التقييم المهني، والوقوف على الفجوة بين مجرد الوصول إلى المنصة وإتمام الأنشطة والتقييمات التي توفرها، بما يتيح فهماً أعمق لمستوى انخراط الطلبة في هذه المنصات، والعوامل المرتبطة باستفادتهم من خدمات الإرشاد المهني الرقمية، وسلّطت عربيات الضوء على أهمية الانتقال من قياس نجاح المنصات الرقمية استنادًا إلى أعداد المستخدمين فقط، إلى الاهتمام بمؤشرات الانخراط والاستمرارية والإكمال، باعتبارها مدخلًا لتطوير خدمات الإرشاد المهني وتحسين تصميمها بما يستجيب لاحتياجات الطلبة.

وفي محور آخر يتصل بتوظيف التكنولوجيا في الممارسات الإرشادية، قدّمت الدكتورة بنات وبمشاركة الأستاذة خديجة البلاونة والأستاذ راضي البلاونة خريجي جامعة عمان العربية ورقة بحثية بعنوان "ممارسة المرشدين التربويين لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإرشادي في الأردن"، تناولت من خلالها دراسة واقع استخدام المرشدين والمرشدات التربويين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإرشادي، مستندة إلى عينة شملت (400) مرشد ومرشدة في الأردن، وأظهرت نتائج الدراسة أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الممارسات الإرشادية جاء بمستوى متوسط، مع تباين في النتائج تبعاً لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة، لصالح الذكور والمرشدين الأقل خبرة.

وعلى صعيد المشاركة العلمية تولّت الدكتورة بنات إدارة إحدى جلسات المؤتمر، التي شهدت تقديم ومناقشة عدد من الأوراق البحثية لباحثين من دول مختلفة، بما أتاح تبادل الرؤى والخبرات العلمية حول القضايا والاتجاهات البحثية المعاصرة في المجالات التربوية والاجتماعية.

وتبرز أهمية هذه المشاركة في تقديم منظور بحثي تطبيقي يسهم في تطوير منظومة الإرشاد المهني المدرسي في الأردن، من خلال تحسين أدوات استكشاف ميول الطلبة وقدراتهم، وتعزيز المتابعة الإرشادية، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعياً، بما يحقق التكامل بين توظيف التقنيات الرقمية والدور المهني للمرشد التربوي، بالإضافة إلى جهود جامعة عمان العربية لتعزيز حضورها البحثي في المحافل العلمية الدولية، وتشجيع البحوث التطبيقية التي تربط المعرفة العلمية بالقضايا التربوية والمجتمعية، وتسهم في تطوير الخدمات الإرشادية وتوظيف التحول الرقمي في خدمة التعليم والمجتمع.