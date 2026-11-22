خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز دورها الوطني والمجتمعي، وتفعيل شراكاتها مع المؤسسات الحكومية، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والانتماء الوطني، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، شارك الدكتور فلاح العجمي مساعد عميد شؤون الطلبة لقضايا الطلبة الدوليين في الندوة التوعوية بعنوان "معاً في مواجهة الفكر المتطرف.. الأردن نموذجاً في الاعتدال والوحدة الوطنية"، وذلك بتنظيم من مديرية أوقاف لواء عين الباشا.

وبهذا الصدد أكد الدكتور العجمي على أهمية قيام الجامعة بدورها الوطني والتوعوي في مواجهة الفكر المتطرف، والتصدي للأفكار الدخيلة على المجتمع الأردني، من خلال نشر الوعي الفكري وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر لدى الشباب، وتحصينهم بالمعرفة والفكر المستنير، بما يمكّنهم من التمييز بين الأفكار المعتدلة والمتطرفة، ويعزز قدرتهم على مواجهة خطاب الكراهية والتعصب، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، وتعزيز مبادئ التسامح والاعتدال والوسطية، بما يسهم في حماية النسيج المجتمعي والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتجسد هذه المشاركة نهج جامعة عمان العربية في التصدي للفكر المتطرف، حيث كانت من أوائل الجامعات التي بادرت إلى التعبير عن موقفها الرافض لهذا الفكر الإرهابي، من خلال تنظيم وقفة للشجب والاستنكار، تأكيداً على موقفها الثابت في دعم أمن الوطن واستقراره وصون وحدته الوطنية.

وتناول المتحدثون خلال الندوة أهمية تماسك النسيج الوطني الأردني، وترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، مؤكدين سماحة الدين الإسلامي وقدرته على استيعاب مختلف المجتمعات والأديان، باعتباره دين الوسطية والرحمة، الذي يحفظ كرامة الإنسان ويصون حقوقه، كما أشاروا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في فهم النصوص الدينية وتفسيرها بصورة صحيحة، وليس في النصوص ذاتها، الأمر الذي يستدعي تعزيز الوعي الديني والفكري لدى الشباب، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والمنحرفة.

وتؤكد جامعة عمان العربية من خلال مشاركتها في هذه الفعاليات التوعوية استمرار التزامها بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وحرصها على التعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والاعتدال، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والانتماء، والحفاظ على أمن الأردن واستقراره.