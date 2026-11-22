خبرني - برعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية ، وفي إطار حرص الجامعة على مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات التقنية وتعزيز الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، نظّم قسم الأمن السيبراني في كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة جلسة حوارية متخصصة بعنوان "الأمن السيبراني بين الرؤية الاستراتيجية والتطبيق العملي: الواقع والتحديات والمستقبل"، وذلك بحضور كلّ من : الأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الاكاديمية مندوباً عن رئيس الجامعة ، والدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتور بلال خاطر مساعد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتور سعيد الطاهات رئيس قسم الأمن السيبراني، والعميد المتقاعد الدكتور يوسف الروسان خبير ومستشار الأمن السيبراني والتحول الرقمي، والمهندس محمد أبو ذوابة مدير قسم اختبار الأمن السيبراني في المركز الوطني لتوكيد جودة البرمجيات (NSQAC) التابع للجمعية العلمية الملكية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وخلال الجلسة أكد الدكتور يامين على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات المتخصصة، لما تتيحه من مساحة للحوار والتفاعل بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والخبراء والمختصين، وتبادل الخبرات والتعرّف إلى واقع الممارسة المهنية وأبرز المستجدات والتحديات في مجال الأمن السيبراني ، مُشيراً إلى أن هذه اللقاءات تسهم في إثراء المعرفة الأكاديمية وتعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة، فضلاً عن توطيد الصلة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يدعم إعداد كفاءات قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا المجال.

بدوره استعرض الدكتور الروسان واقع منظومة الأمن السيبراني في الأردن، وأبرز التحديات والتهديدات التي تواجه المؤسسات في ظل التطورات التقنية المتسارعة، مسلطاً الضوء على أهمية تبني الرؤى الاستراتيجية وتعزيز منظومة الحوكمة والاستراتيجيات الوطنية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المخاطر السيبرانية المستجدة.

من جانبه تناول المهندس ذوابة الجوانب التطبيقية والفنية للأمن السيبراني، مع التركيز على أمن الأنظمة واختبار الاختراق، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الهجوم والدفاع، كما استعرض أبرز المهارات التقنية والمهنية والشهادات الاحترافية التي يتطلبها سوق العمل، وأهمية امتلاك خريجي التخصص للكفاءات اللازمة للانخراط في هذا القطاع.

بدوره أكد الدكتور سحويل على أهمية هذه الحوارات في تعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والخبرات المهنية المتخصصة، مشيراً إلى دورها في إثراء المعرفة الأكاديمية ومواكبة المستجدات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية وتعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة.

من جانبه أشار الدكتور الطاهات إلى أهمية تنظيم مثل هذه الجلسات التي تتيح تبادل الخبرات ومناقشة القضايا المعاصرة في المجال، وتسهم في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الطلبة، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم التطبيقية والمهنية بما يتناسب مع طبيعة التحديات السيبرانية المتجددة.

وتناولت الجلسة التي أدارت حوارها الدكتورة ولاء العمري عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات عدداً من القضايا والمحاور المتخصصة، من أبرزها واقع منظومة الأمن السيبراني في الأردن وتطورها، والتحديات والتهديدات السيبرانية المستجدة، وانعكاسات الذكاء الاصطناعي على أساليب الهجوم والدفاع، إضافةً إلى الحوكمة والاستراتيجيات الوطنية، وأمن الأنظمة واختبار الاختراق، كما ناقشت الجلسة المهارات التقنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل، وأبرز الكفاءات التي ينبغي أن يمتلكها خريجو تخصص الأمن السيبراني لمواكبة التطورات في هذا المجال.

من جهته بين الدكتور خاطر لأهمية هذه اللقاءات في توسيع آفاق الطلبة وتعريفهم بواقع سوق العمل والمسارات المهنية المتاحة في قطاع الأمن السيبراني، وإتاحة المجال أمامهم للتفاعل المباشر مع الخبراء وطرح استفساراتهم والاستفادة من تجاربهم العملية.

وشهدت الجلسة تفاعلاً من قبل الحضور ولا سيما طلبة قسم الأمن السيبراني، الذين شاركوا في النقاشات وطرحوا أسئلتهم حول التخصصات المهنية والمهارات التقنية والشهادات الاحترافية والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، بما أتاح لهم فرصة ربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيقات والتحديات العملية في بيئة العمل.

وفي ختام الجلسة كرّم الدكتور يامين والدكتور سحويل المتحدثين تقديراً لمشاركتهما وما قدّماه من خبرات ومعارف متخصصة أثرت محاور اللقاء، مؤكدين استمرار جامعة عمان العربية في تنظيم اللقاءات العلمية والأنشطة المتخصصة التي تعزز التواصل مع الخبراء والمؤسسات ذات العلاقة، وتربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتسهم في تطوير مهارات الطلبة وإعداد كوادر مؤهلة لمواكبة التطورات ومتطلبات قطاع الأمن السيبراني.