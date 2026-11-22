خبرني - استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كينجي أوكامورا والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ووزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون مع صندوق النقد الدولي وسبل تعزيزها، بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

وثمن رئيس الوزراء تعاون الصندوق ودعمه للسياسات الاقتصادية للمملكة، مؤكدا الحرص على تعزيز هذا التعاون بما يخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية.

بدوره، ثمن أوكامورا الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو في ظل التحديات الإقليمية الصعبة، مؤكدا حرص الصندوق على مواصلة دعم هذه الجهود بما يسهم في تعزيز المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشاد بالزخم الكبير والمشاركة الفاعلة والمتنوعة التي شهدها مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، والتي عكست حجم الثقة بالأردن وبيئته الاقتصادية والاستثمارية والفرص التي يمتلكها.