خبرني - يمثل البريد الإلكتروني مدخلا رئيسيا إلى كثير من الخدمات الرقمية، إذ يرتبط بحسابات التواصل الاجتماعي والتسوق والتخزين السحابي، فضلا عن استخدامه لاستعادة كلمات المرور وإدارة الحسابات الشخصية، ويجعل هذا الارتباط اختراق حساب جيميل (Gmail) خطرا قد يمتد إلى بيانات المستخدم وخدمات رقمية أخرى مرتبطة به.

ولا تقتصر التهديدات على سرقة كلمة المرور، بل تشمل الوصول إلى الحساب من أجهزة غير مصرح بها، واستغلال صلاحيات التطبيقات الخارجية، وإنشاء قواعد خفية لإعادة توجيه الرسائل أو حذفها، إلى جانب رسائل التصيد الاحتيالي التي تستهدف الحصول على بيانات تسجيل الدخول.

وتوفر غوغل مجموعة من أدوات الحماية التي تساعد على تقليل هذه الأخطار، من بينها المصادقة الثنائية ومفاتيح المرور وفحص أمان الحساب.

المصادقة الثنائية تضيف طبقة حماية

تُعد المصادقة الثنائية أو ما يُعرف بالتحقق بخطوتين (Two-Step Verification) من أهم وسائل حماية حسابات غوغل، إذ تضيف خطوة تحقق أخرى إلى عملية تسجيل الدخول بعد إدخال كلمة المرور، وهو ما يقلل احتمالات استيلاء المهاجمين على الحساب حتى إذا تمكنوا من الحصول على كلمة المرور.

ولتفعيلها، يدخل المستخدم إلى حساب غوغل، ثم يختار الأمان وتسجيل الدخول (Security & sign-in)، وينتقل إلى قسم كيفية تسجيل الدخول إلى غوغل (How you sign in to Google)، ويضغط على التحقق بخطوتين (2-Step Verification)، ثم يتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

وتتيح غوغل وسائل متعددة للتحقق، منها إشعارات غوغل (Google Prompts)، التي تصل إلى الهاتف المرتبط بالحساب، وتطبيقات المصادقة التي تنشئ رموز تحقق مؤقتة، ومفاتيح الأمان المادية.

وتوصي الشركة باستخدام إشعارات غوغل أو مفاتيح الأمان بدلا من الاعتماد على الرسائل النصية وحدها، لأن رموز التحقق المرسلة عبر الهاتف قد تتعرض لأخطار تبديل شرائح الاتصال والاستيلاء على أرقام الهواتف.

مفاتيح المرور بديل أكثر مقاومة للتصيد

توفر مفاتيح المرور (Passkeys) طريقة لتسجيل الدخول دون الحاجة إلى كتابة كلمة المرور، وذلك باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز قفل الجهاز.

وتعتمد هذه التقنية على مفاتيح تشفير مرتبطة بالجهاز والموقع الإلكتروني، مما يجعلها أكثر مقاومة للتصيد الاحتيالي، إذ لا يمكن استخدام مفتاح المرور على موقع مزيف ينتحل صفة الخدمة الأصلية.

ويمكن إنشاء مفتاح مرور عبر الدخول إلى إعدادات مفاتيح المرور في غوغل، واختيار إنشاء مفتاح مرور، ثم اتباع التعليمات والتحقق من الهوية باستخدام وسيلة قفل الجهاز.

وتوضح غوغل أن مفتاح المرور يعتمد على إثبات امتلاك المستخدم للجهاز، ويمكن استخدامه لتجاوز خطوة التحقق الثانية التقليدية عند تسجيل الدخول، مع ضرورة حماية الجهاز نفسه من الوصول غير المصرح به.

مراجعة الأجهزة والتطبيقات المرتبطة بالحساب

تساعد مراجعة الأجهزة المسجلة في اكتشاف عمليات الدخول غير المعتادة، ويمكن الوصول إلى هذه المعلومات من خلال صفحة أجهزة حساب غوغل، ثم مراجعة الأجهزة والجلسات المسجلة وتسجيل الخروج من الأجهزة غير المعروفة.

كما ينبغي مراجعة التطبيقات والخدمات الخارجية التي حصلت على صلاحية الوصول إلى الحساب عبر صفحة اتصالات التطبيقات، وإلغاء وصول التطبيقات غير المعروفة أو التي لم تعد مستخدمة، خصوصا إذا كانت تطلب صلاحيات لا تتناسب مع طبيعة عملها.

وتوصي غوغل بإجراء فحص أمني دوري (Security Checkup)، يشمل مراجعة الأجهزة ووسائل استرداد الحساب والتطبيقات المرتبطة به، إلى جانب الاطلاع على التنبيهات الأمنية التي تظهر عند اكتشاف نشاط غير معتاد.

فحص إعدادات إعادة توجيه الرسائل والفلاتر

قد يستغل المهاجم الذي يتمكن من الوصول إلى حساب جيميل خاصية إعادة توجيه الرسائل (Email Forwarding) لإرسال نسخ من المراسلات تلقائيا إلى عنوان آخر، بما يسمح له بمتابعة البريد الوارد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول باستمرار.

ولفحص هذه الخاصية، يفتح المستخدم جيميل عبر متصفح الكمبيوتر، ثم يختار الإعدادات، وبعدها عرض جميع الإعدادات (See all settings)، وينتقل إلى تبويب إعادة التوجيه وبروتوكول مكتب البريد (Forwarding and POP/IMAP)، ويتأكد من عدم وجود عنوان غير معروف ضمن قائمة إعادة التوجيه.

كذلك ينبغي مراجعة تبويب الفلاتر والعناوين المحظورة (Filters and Blocked Addresses)، للتحقق من عدم وجود قواعد تحذف الرسائل أو تؤرشفها أو تعيد توجيهها تلقائيا إلى عناوين أخرى دون علم صاحب الحساب.

وتدرج غوغل تغييرات إعدادات إعادة التوجيه والفلاتر وتفويض الوصول إلى البريد ضمن العلامات التي تستدعي التحقق عند الاشتباه في اختراق الحساب.

اكتشاف رسائل التصيد الاحتيالي

تستهدف هجمات التصيد الاحتيالي (Phishing) خداع المستخدم للحصول على كلمات المرور أو البيانات المالية، من خلال رسائل تنتحل صفة شركات ومؤسسات معروفة، وتتضمن روابط تقود إلى صفحات تسجيل دخول مزيفة.

وتوصي غوغل بالتحقق من عنوان البريد الإلكتروني للمرسل، وعدم الاكتفاء بالاسم الظاهر، والانتباه إلى الرسائل التي تتضمن طلبات عاجلة أو مرفقات غير متوقعة. كما يمكن تمرير مؤشر الفأرة فوق الرابط دون النقر عليه لمراجعة عنوان الموقع الذي يقود إليه.

وتشير غوغل إلى أن جيميل يستخدم أنظمة آلية لاكتشاف الرسائل المشبوهة، لكنها توصي المستخدمين بالإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية عبر خيار الإبلاغ عن تصيد احتيالي (Report phishing)، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة.



إجراءات استعادة الحساب عند الاشتباه في اختراقه

إذا لاحظ المستخدم رسائل لم يرسلها، أو تغييرات غير معروفة في إعدادات الأمان، أو عمليات تسجيل دخول من أجهزة لا يعرفها، توصي غوغل بمراجعة النشاط الأمني للحساب وتغيير كلمة المرور فورا.

وتشمل الإجراءات الضرورية تغيير كلمات المرور للحسابات الأخرى التي تستخدم كلمة المرور نفسها، وإزالة الأجهزة غير المعروفة، والتحقق من رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني المخصصين لاسترداد الحساب، وإلغاء صلاحيات التطبيقات المشبوهة، وحذف قواعد إعادة التوجيه والفلاتر التي لم ينشئها المستخدم.

وإذا فُقدت القدرة على تسجيل الدخول، فيمكن الاستعانة بأداة استرداد حساب غوغل، واتباع خطوات التحقق من الهوية لاستعادة الوصول إليه.