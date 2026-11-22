خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على نشر ثقافة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية وتعزيز مفاهيم السلامة الدوائية لدى الكوادر الصحية، نظّمت كلية الصيدلة في الجامعة محاضرة توعوية بعنوان "مقدمة إلى اليقظة الدوائية وأهميتها"، قدّمتها الدكتورة لبنى غرايبة عميد كلية الصيدلة، بمشاركة عدد من طلبة وخريجي برنامج ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية، لـ (33) عضواً من الكادر الطبي في المستشفى الاستشاري.

وتناولت المحاضرة المفاهيم الأساسية لليقظة الدوائية وأهميتها في ضمان الاستخدام الآمن للأدوية، ودورها في الكشف المبكر عن المخاطر الدوائية والحد من آثارها على صحة المرضى، كما تناولت آليات رصد الآثار الجانبية للأدوية وتوثيقها والإبلاغ عنها، وسبل تعزيز مشاركة الكوادر الطبية والصيدلانية في هذه العملية، وذلك من خلال مشاركة كلٌ من: الدكتورة رزان الحديثي، والدكتورة لينا الحنيطي طالبتي ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية في جامعة عمان العربية، حيث قدّمتا مداخلات علمية ركزت على الجوانب العملية والتطبيقية لليقظة الدوائية، مما أتاح للحضور فرصة التعرف إلى آليات تطبيقها في بيئة العمل الصحي وتعزيز ممارسات السلامة الدوائية.

وخلال المحاضرة أكدت الدكتورة غرايبة على أن استهداف الكوادر الطبية العاملة في المستشفى الاستشاري يأتي انطلاقًا من حرص كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، مما يسهم في نشر ثقافة الإبلاغ المبكر والاستباقي عن الآثار الجانبية للأدوية، وترسيخها كممارسة أساسية تسهم في حماية صحة المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدّمة.