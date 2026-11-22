خبرني - عقدت كلية الدراسات العليا، محاضرة تعريفية لطلبة برامج الماجستير المستجدين والقدامى، عبر منصة (Microsoft Teams)، قدّمتها عميدة الكلية الدكتورة سائدة السيّد ، تناولت فيها أبرز المحاور المتعلقة بتعليمات منح درجة الماجستير وفق مساري الرسالة والامتحان الشامل، مستعرضة الضوابط الناظمة للعبء الدراسي، ومتطلبات الحصول على الدرجة، وآليات التسجيل للرسائل الجامعية، إلى جانب توضيح التعليمات المتعلقة بالحضور والغياب والتأجيل والانسحاب.

كما قدّمت شرحاً تفصيلياً لدليل إعداد وكتابة الرسائل الجامعية، موضحةً المعايير والضوابط المعتمدة في الجامعة، بما يضمن الالتزام بالأسس العلمية والأكاديمية في إعداد البحوث والرسائل الجامعية والارتقاء بمستواها العلمي.

وأكدت الدكتورة السيّد حرص كلية الدراسات العليا على تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي للطلبة، وتذليل العقبات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها منذ بداية التحاقهم بالبرامج، بما يسهم في تعزيز جودة مخرجات البحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي.

وفي ختام المحاضرة، دار نقاش موسّع أجابت خلاله عميدة الكلية عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم، وقدّمت التوضيحات اللازمة حول مختلف الجوانب الأكاديمية والإجرائية، في أجواء تفاعلية عكست حرص الكلية على التواصل المستمر مع طلبتها ومتابعة شؤونهم الأكاديمية.