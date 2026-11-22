خبرني - نظّمت كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية، ممثلةً بلجنة التدريب، وبالتعاون مع اللجنة الاجتماعية والنشاطات اللامنهجية، وبدعم من مستودع ميديكا، يوماً توعوياً حول مرض السكري، وذلك في مقر جمعية البيرة الخيرية بمنطقة يرقا.

وتضمّن اليوم التوعوي تقديم إرشادات ومعلومات صحية حول مرض السكري، والتعريف بسبل الوقاية من مضاعفاته والحد من مخاطره، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الحضور وتساؤلاتهم المتعلقة بالمرض، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالعادات الغذائية السليمة وممارسة النشاط البدني، بما يسهم في تعزيز الصحة والارتقاء بجودة الحياة.

كما نفّذت الكلية أيضاُ ، ممثلةً بلجنة التدريب الميداني، مبادرة توعوية حول الاستخدام الآمن والرشيد للمضادات الحيوية، وذلك في مستشفى الاستقلال، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المرضى والمراجعين بأهمية الاستخدام الصحيح لهذه الأدوية والالتزام بالإرشادات الطبية والصيدلانية.

وتضمنت المبادرة تقديم إرشادات توعوية حول الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، والتأكيد على ضرورة عدم تناولها دون وصفة طبية، وعدم استخدامها لعلاج الالتهابات الفيروسية، فضلاً عن تسليط الضوء على مخاطر الاستخدام العشوائي وغير الصحيح، وما يسهم به من تفاقم ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، التي تشكل أحد أبرز التحديات الصحية على مستوى العالم.

وتأتي هذه الفعاليات في سياق حرص كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية على ترسيخ دورها في المسؤولية المجتمعية، ونشر الثقافة الصحية والدوائية، وتعزيز مشاركة طلبتها في الأنشطة التوعوية الميدانية، بما يتيح لهم توظيف معارفهم الأكاديمية في خدمة المجتمع، ويؤكد الدور المحوري للصيدلاني في التثقيف الصحي والاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.