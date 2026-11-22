خبرني - استضاف قسم الفيلم والتلفزيون في كلية التعليم التقني بجامعة عمّان الأهلية المخرج الأردني معتصم سميرات، ضمن فعالية سينمائية هدفت إلى تعزيز التواصل بين طلبة القسم والتجارب السينمائية الأردنية، واطلاعهم على واقع صناعة الأفلام ومراحل إنتاجها والتحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال.

وتضمنت الفعالية عرض فيلمين من أعمال سميرات، هما «ديجور» و«وشم»، أعقبهما لقاءاً حوارياً مفتوحاً ، أدار جلسته المدرس حسام حازم عبد الإله، وحاوره المدرس أحمد أبو عياش، حيث تناول الحوار أبرز محطات تجربة المخرج، ومراحل صناعة الفيلم، بدءاً من بلورة الفكرة وتطويرها وبناء المعالجة الدرامية، مروراً بالكتابة والإنتاج والتصوير، وصولاً إلى العرض والتواصل مع الجمهور. وشهد اللقاء تفاعلاً لافتاً من الطلبة، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة حول الجوانب الإبداعية والفنية والإنتاجية في صناعة الأفلام، والتحديات التي تواجه المخرجين وصناع السينما، فضلاً عن آليات تحويل الأفكار إلى أعمال بصرية متكاملة، وأهمية القرارات الفنية والإبداعية في مختلف مراحل الإنتاج.

واكتسبت الفعالية أهمية إضافية من خلال عرض فيلم «وشم»، من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية لعام 2026، والذي جاء عرضه في الجامعة بوصفه أول عرض خاص له ضمن إطار أكاديمي، عقب مشاركته في مهرجان الأردن الدولي للأفلام، مما أتاح للطلبة فرصة مشاهدة العمل ومناقشته مباشرة مع مخرجه، في تجربة جمعت بين المشاهدة السينمائية والتحليل والنقد الفني.

ويُعدّ المخرج معتصم سميرات من الفنانين الأردنيين الذين يجمعون بين الكتابة والإخراج والتمثيل، إذ انطلقت تجربته الفنية من المسرح قبل أن تتوسع لتشمل صناعة الأفلام القصيرة والأعمال الدرامية.

ومن أبرز أعماله فيلم «ديجور»، الذي تولى كتابته وإخراجه وشارك في بطولته، وحقق حضوراً في عدد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية.

وتندرج هذه الفعالية في إطار حرص قسم الفيلم والتلفزيون بجامعة عمّان الأهلية على تعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، وربط دراسة الطلبة بالتجارب المهنية في قطاع الصناعات السينمائية والإبداعية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحوار والنقد السينمائي، وفتح المجال أمامهم للتفاعل المباشر مع المخرجين وصناع الأفلام الأردنيين، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتوسيع مداركهم الفنية والمهنية، وتعزيز حضور السينما الأردنية في البيئة الجامعية.