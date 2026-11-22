خبرني - شارك طلبة السنة الأولى من تخصص اللغتين "الصينية والانجليزية " في قسم اللغات بكلية الآداب والعلوم، في فعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية، التي نظمها المركز الثقافي الصيني في عمّان، مؤخراً في فندق إنتركونتيننتال عمّان، بحضور سعادة السفير الصيني لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد Guo Wei، ووزير السياحة الأردني الدكتور عماد حجازين.

وجاءت مشاركة الطلبة تلبيةً لدعوة من الجهة المنظمة، وبإشراف الدكتور نصري أبو خضر، حيث شكلت الفعالية فرصة مميزة للاطلاع على المقومات السياحية والطبيعية والثقافية والحضارية التي تزخر بها مقاطعة هاينان الصينية، والتعرف على أبرز معالمها ووجهاتها السياحية، إلى جانب التفاعل مع جوانب متنوعة من الثقافة الصينية في أجواء تعكس عمق العلاقات الثقافية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية.

كما أتاحت المشاركة للطلبة فرصة ممارسة معارفهم اللغوية والتواصل في بيئة ثقافية واقعية، بما يعزز خبراتهم العملية، ويربط ما يتلقونه من معارف أكاديمية بالتجارب الميدانية، ويسهم في تنمية مهارات التواصل والانفتاح على الثقافات الأخرى.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع توجهات قسم اللغات في جامعة عمّان الأهلية نحو إثراء التجربة التعليمية من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية الدولية، وتعزيز الكفاءة اللغوية والثقافية لدى الطلبة، بما يؤهلهم ليكونوا جسوراً للتواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب، ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.