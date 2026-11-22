خبرني - أعلنت شركة الأسواق الحرة الأردنية عن إطلاق حملتها الترويجية الكبرى Black Friday في جميع أسواقها المنتشرة في مختلف المواقع، مقدمةً لعملائها فرصة مميزة للاستفادة من خصومات وعروض استثنائية على تشكيلة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية العالمية.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الشركة على تقديم تجارب تسوق متميزة، وإتاحة الفرصة أمام عملائها للحصول على منتجاتهم المفضلة من أشهر العلامات التجارية العالمية بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة، تشمل مجموعة متنوعة من الفئات، بما فيها العطور ومستحضرات التجميل والشوكولاتة وغيرها من المنتجات.

وأكدت الشركة أن حملة Black Friday لهذا العام تأتي بحضور أوسع وعروض مميزة في جميع أسواقها، بما يمنح المتسوقين فرصة للاستفادة من هذه العروض أينما كانوا، سواء عبر الأسواق الحدودية أو الأسواق الداخلية التابعة للشركة.

ودعت شركة الأسواق الحرة الأردنية جميع عملائها إلى زيارة أسواقها خلال فترة الحملة، واغتنام فرصة التسوق والاستفادة من الخصومات المميزة على مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية.