خبرني - أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن "مستوطنين" أحرقوا فجر اليوم الأحد، 12 مركبة وخطّوا "شعارات عنصرية"، خلال هجوم استهدف ثلاث قرى في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية كفر مالك شرق رام الله، وأضرمت النيران في سبع مركبات في المنطقة الشمالية من القرية، كما خطّت شعارات عنصرية على جدران المنازل".

وأضافت: "اقتحم مستوطنون قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، وأضرموا النيران في ثلاث مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية، قبل أن يلوذوا بالفرار" ، لافتة إلى أنه "في قرية دير السودان شمال رام الله، أحرق المستعمرون مركبتين ما ألحق بهما أضرارا مادية جسيمة".



ووفق المصادر، أضرم مستوطنون، فجرا، النار في غرفة زراعية في المنطقة الشرقية الواقعة بين بلدتي رافات ودير بلوط غرب سلفيت بوسط الضفة.

وأفادت بأن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، حيث وضعوا أعلاما إسرائيلية في عدة مناطق فيها قبل فترة، كما منعوا الأهالي خلال موسم قطف الزيتون السابق من الوصول إلى أراضيهم، وقطف المحصول.