خبرني - دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، الطلبة المسجلين للامتحان التكميلي لعام 2026 إلى الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo

وأوضحت الوزارة أن بإمكان المشتركين معرفة رقم الجلوس، واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان، وموقعها الجغرافي، إضافة إلى المباحث المسجلة، وذلك من خلال إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد في الموقع المخصص.

وحثّت الوزارة الطلبة على تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية والتأكد من صحة المباحث المُدرجة، وأكّدت أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب عبر الخانة المخصصة على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 25 تشرين الثاني الجاري.