خبرني - وفيَّات اليوم الأحد، 22-11-2026:

- أحمد سالم المبيضين

- أسامة أديب عيي علاونة

- إسماعيل عبدالله صالح المحمدي

- إبراهيم سالم السوالقة

- أحمد عبدالله حسن الوخيان

- انتصار يوسف الحميدي الزعبي

- تركية عبدالله ملكاوي

- جمال الحماد

- حمدان محمد شحادة

- رضوان أحمد عبداللطيف السمامعة

- رهام علي ابو هواش المشاهره

- سامي حافظ مطلق مجدلاوي

- سليم منصور سليم بطارسة

- سليمان خالد حسين ابوزليخة

- شايش محمد سعيد البطاينه

- شيخة حسين محمد نقرش

- صالح عبدالله حامد يامين

- ظاهر صابر البخيت

- عبدالحكيم عمر ابو ذياب

- عبدالله محمد ملاح الدماني

- علي فايز براهمة

- علي يوسف أبو دلو

- علي حسن أبو سيف

- عوض سند خلف العظمات

- ليلى عمر مرعي كريشان

- محمد عبدالله قظام السرحان

- محمد احمد حسني الرجبي

- محمد احمد يوسف هياجنة

- مصطفى محمد عبدالرحمن الحوامدة

- مصطفى محمد يوسف أبو تايه

- نادية موسى ابو عباس صوالحه

- نعمات عبده عبدالقادر بني ياسين

- نهار القصيري

- نوري الدين محمود جلال البرماوي

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..