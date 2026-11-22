خبرني - وفيَّات اليوم الأحد، 22-11-2026:
- أحمد سالم المبيضين
- أسامة أديب عيي علاونة
- إسماعيل عبدالله صالح المحمدي
- إبراهيم سالم السوالقة
- أحمد عبدالله حسن الوخيان
- انتصار يوسف الحميدي الزعبي
- تركية عبدالله ملكاوي
- جمال الحماد
- حمدان محمد شحادة
- رضوان أحمد عبداللطيف السمامعة
- رهام علي ابو هواش المشاهره
- سامي حافظ مطلق مجدلاوي
- سليم منصور سليم بطارسة
- سليمان خالد حسين ابوزليخة
- شايش محمد سعيد البطاينه
- شيخة حسين محمد نقرش
- صالح عبدالله حامد يامين
- ظاهر صابر البخيت
- عبدالحكيم عمر ابو ذياب
- عبدالله محمد ملاح الدماني
- علي فايز براهمة
- علي يوسف أبو دلو
- علي حسن أبو سيف
- عوض سند خلف العظمات
- ليلى عمر مرعي كريشان
- محمد عبدالله قظام السرحان
- محمد احمد حسني الرجبي
- محمد احمد يوسف هياجنة
- مصطفى محمد عبدالرحمن الحوامدة
- مصطفى محمد يوسف أبو تايه
- نادية موسى ابو عباس صوالحه
- نعمات عبده عبدالقادر بني ياسين
- نهار القصيري
- نوري الدين محمود جلال البرماوي
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..