خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، الأحد، إن إحراق الممتلكات في الضفة الغربية خلال الليلة الماضية "إرهاب يهودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، داعيا الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف أعمال الشغب وملاحقة مرتكبيها وفرض عقوبات صارمة بحقهم.

واتهم آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية من قبل الرئيس إسحاق هرتسوغ في 8 تشرين الثاني الحالي، الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، قائلا إن الخطوات التي قاداها أوصلت الأوضاع إلى "حافة الفوضى".

وأضاف أن أنشطة المجموعات المتطرفة الإرهابية تزعزع الاستقرار الإقليمي وتعرّض حياة البشر للخطر، مشيرا إلى أن إحراق المركبات والممتلكات والمنازل يضر بالأمن القومي الإسرائيلي وعلاقات إسرائيل الخارجية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في حوادث إحراق وتخريب وكتابة شعارات في أربعة مواقع بالضفة الغربية، وفق ما أوردته القناة الإسرائيلية N12.

وقالت القناة إن محققي الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية يستعدون للوصول إلى المواقع، تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، لجمع الأدلة وأخذ الإفادات، مشيرة إلى عدم الإعلان عن اعتقال مشتبه بهم على خلفية حوادث الليلة الماضية.



وأظهرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الاعتداءات وقعت في قرى دير السودان ودير أبو مشعل ومالك في محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى قرية التواني جنوب الخليل، وشملت إحراق مركبات وممتلكات فلسطينية ومحاولات إحراق ورش شعارات تهديد وانتقام على الممتلكات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين أحرقوا 12 مركبة فلسطينية خلال هجمات متزامنة استهدفت ثلاث قرى في محافظة رام الله والبيرة، بواقع سبع مركبات في قرية كفر مالك، وثلاث في دير أبو مشعل، ومركبتين في دير السودان، كما رشوا شعارات عنصرية على جدران منازل سكنية.

من جهته، أدان الجيش الإسرائيلي الاعتداءات، وقال إنها تضر بالنظام العام وتزعزع الاستقرار، كما تؤثر في النشاط العملياتي لقواته، وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية N12.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، إذ وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" وقوع 40 هجوما خلال الفترة من 10 إلى 16 تشرين الثاني الحالي، استهدفت 30 تجمعا فلسطينيا، وأسفرت عن إصابة 38 فلسطينيا على يد مستوطنين، فيما تسببت الهجمات والقيود المرتبطة بها بنزوح 68 فلسطينيا، بينهم 31 طفلا.

المملكة