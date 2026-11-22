خبرني - أعلن مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، المهندس عصام الجراح، تقديم خصم بنسبة 10 بالمئة على جميع المواد المعروضة في أسواق المؤسسة البالغ عددها 70 سوقا والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، سارية حتى السبت 5 كانون الأول المقبل.

وقال في بيان، الأحد، إن هذه الحملة تأتي في إطار حرص المؤسسة على التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم من مختلف السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، مما يسهم في تعزيز قدرتهم الشرائية.

وأوضح أن الخصم يشمل جميع المواد المعروضة في أسواق المؤسسة دون استثناء، مؤكدا أن المؤسسة تحرص باستمرار على إطلاق المبادرات والعروض الترويجية التي تصب في مصلحة المواطنين وتوفر لهم خيارات تسوق متنوعة بأسعار منافسة.

ودعا المواطنين إلى الاستفادة من هذه الحملة والتسوق من أسواق المؤسسة، مؤكدا استمرار المؤسسة في أداء دورها الوطني والاجتماعي في توفير السلع الأساسية والاستهلاكية بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع.

وأشار إلى أن المؤسسة ستواصل العمل على تطوير خدماتها وتحسين مستوى أدائها، بما ينسجم مع رسالتها في خدمة المواطنين والمساهمة في تحقيق التوازن السعري في السوق المحلية.