خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القطاع سجّل 6,745 مولوداً جديداً خلال تشرين الأول 2026، وذلك بمعدل يومي يقارب 218 مولوداً، حيث أن 33% من الولادات هي ولادة أولى في أعلى حصيلة شهرية تُسجّل منذ بداية العام الحالي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وحدة المعلومات الصحية ارتفاعاً في عدد المواليد بنسبة 3.6% مقارنة بشهر أيلول الماضي، ما يعكس استمرار المنحنى التصاعدي للمواليد خلال النصف الثاني من 2026.

وبحسب مؤشر الاتجاه الشهري للمواليد للفترة الممتدة من كانون الثاني حتى تشرين الأول 2026، فقد بدأ العام بتسجيل 5,204 مواليد في كانون الثاني، قبل أن يشهد تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر نيسان بواقع 2,004 مواليد، ثم عاود الارتفاع التدريجي خلال أشهر الصيف ليبلغ ذروته في شهر تشرين الأول عند 6,745 مولوداً.