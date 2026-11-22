خبرني - تتواصل عمليات البحث عن البحار الأردني محمد حسام الدين العتيبي، بعد مرور نحو 110 ساعات على اختفائه في البحر، وسط جهود تبذلها الجهات المختصة في الإمارات وسلطنة عُمان للعثور عليه.

وقال والده حسام الدين العتيبي، في تصريحات لإذاعة «راديو هلا»، إن السلطات الإماراتية أصدرت توجيهات بتسخير الإمكانيات اللازمة لعمليات البحث، بمشاركة قوارب نجاة وفرق ميدانية، وبالتعاون مع الجهات العُمانية.

وأوضح أن نجله يجيد السباحة وخضع لتدريبات متخصصة، مشيراً إلى أنه قفز إلى البحر مرتدياً معدات السلامة الكاملة، قبل أن يفقد الاتصال به، في ظل ظروف بحرية أدت إلى تباعد أفراد الطاقم عن بعضهم.

ورجّح والد البحار احتمال وصول نجله إلى إحدى الجزر أو المناطق التي تفتقر إلى وسائل الاتصال، مؤكداً أن هذا الاحتمال لا يزال مجرد فرضية، دون توفر معلومات مؤكدة عن مكانه.

وأشار إلى أن درجة حرارة المياه في المنطقة تبلغ نحو 27 درجة مئوية، معرباً عن أمله في أن يكون نجله قد تمكن من النجاة والوصول إلى مكان آمن.

وتواصل الأسرة ترقب نتائج عمليات البحث، وسط آمال بالعثور على محمد سالماً وإنهاء حالة القلق التي تعيشها منذ اختفائه.