خبرني - تعرض لياندرو باريديس للإغماء خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة مع شبكة "ديسبورتس" بعد دقائق فقط من فوز بوكا جونيورز على أتلتيكو مينيرو والتتويج بلقب كأس سودأمريكانا.

وكان لاعب الوسط يتحدث عن انتصار فريقه عندما بدأ يشعر بوعكة صحية، وفقد توازنه ثم سقط أرضًا أمام الكاميرات، وتلقى الرعاية الطبية على الفور، وأفيد لاحقًا بأن حالته مستقرة.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

وقال باريديس قبل لحظات من سقوطه "هناك كلمات قليلة يمكنها أن تصف ما أشعر به. أنا سعيد وممتن. الآن حان وقت الاستمتاع وشكر الجميع على كل ما عشناه..."

وجاءت الحادثة بعدما عانى باريديس بالفعل من مشكلات صحية خلال المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة بارانكيا الكولومبية، إذ استُبدل بعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني ودخل توماس بيلمونتي بدلاً منه، إثر تعرضه لانخفاض في ضغط الدم منعه من مواصلة اللعب.

وأشارت التقارير إلى أن درجات الحرارة المرتفعة واحتمالات الإصابة بالجفاف ربما أسهمت في تدهور حالته، رغم عدم الإعلان عن تشخيص طبي نهائي.

وأكد مدرب بوكا جونيورز رودولفو أروابارينا أن لاعب الوسط تعرض لحالتي وعكة صحية، إحداهما خلال المباراة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: صادفته في غرفة الملابس. تعرض لانخفاض مفاجئ وشعر بالدوار. كان يجد صعوبة في الحركة إلى الجانبين. كان صريحًا للغاية وطلب استبداله، ولم أعلم بحالته الثانية إلا لاحقًا".

كما شدد أروابارينا على أهمية باريديس بالنسبة للفريق والدور القيادي الذي يؤديه بين زملائه.