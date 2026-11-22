خبرني - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية المصرية، اليوم الأحد، من ضبط المتهم بإنهاء حياة أيمن سيد أحمد أبو زيد، أمين عام حزب "مستقبل وطن" بمركز السنطة، عقب تعرضه لطعنة نافذة في الرقبة باستخدام سلاح أبيض، بقرية إشناواي التابعة للمركز.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس السبت، عندما كان المجني عليه، البالغ من العمر 50 عاماً، يشارك في جلسة صلح عرفية بين شقيقين لإنهاء خلاف بينهما، قبل أن يتعرض للاعتداء عقب انتهاء الجلسة ومغادرته المكان.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم باغت المجني عليه في أحد شوارع القرية، وسدد له طعنة نافذة في الرقبة، ما أسفر عن وفاته متأثراً بإصابته، فيما فر المتهم من موقع الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغاً بالعثور على جثمان شخص في العقد الخامس من العمر بقرية إشناواي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثمان للمجني عليه أيمن سيد أبو زيد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى "عبد الفتاح. أ"، ويقيم بعزبة زهيرة التابعة لمركز السنطة.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى طنطا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، فيما تواصل جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.