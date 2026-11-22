خبرني - انطلاقاً من التزامها المستمر بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على إحداث أثر إيجابي ومستدام، نظّمت أورنج الأردن النسخة المحلية الخامسة من ورشة العمل "SuperCoders" تحت شعار "البرمجة من أجل كوكب الأرض"، من خلال مدرسة البرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي، بالتزامن مع انعقاد الدورة 31 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31). وجمعت الورشة بين التعلّم الرقمي والتوعية البيئية، وشجّعت الأطفال على استكشاف إمكانات التكنولوجيا في التعامل مع القضايا المناخية، امتداداً لجهود الشركة في تنمية مهاراتهم الرقمية وتعزيز قدرتهم على ابتكار أفكار تسهم في حماية كوكب الأرض.

وأتاحت الورشة لـ 21 طفلةً وطفلاً، تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، فرصة للتعرّف على قضايا تغير المناخ والتحديات البيئية وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، من خلال أنشطة تعليمية تفاعلية جمعت بين التوعية والتطبيق العملي. وشملت الفعالية جلسات توعوية حول المناخ والاستدامة، تلتها ورش عمل تطبيقية في البرمجة، عمل خلالها الأطفال ضمن مجموعات ثنائية على تطوير مشاريع رقمية مستوحاة من التحديات البيئية باستخدام لغة البرمجة "سكراتش"، ما أتاح لهم توظيف قدراتهم الإبداعية في ابتكار حلول تسهم في حماية البيئة.

وأكدّت أورنج الأردن التزامها بتوظيف التكنولوجيا والتعليم الرقمي في تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال وتشجيعهم على أن يكونوا صنّاع تغيير إيجابي، انطلاقاً من مكانتها كشريك رقمي موثوق في المملكة، وإيمانها بدور التعليم في تنمية مهارات الأجيال الناشئة في مجالات البرمجة والتقنيات الحديثة، وترسيخ وعيهم بمسؤوليتهم تجاه البيئة والمجتمع.

وتندرج ورشة SuperCoders ضمن مبادرة إقليمية تنفّذها مجموعة أورنج سنوياً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 2021، بهدف تعزيز الشمول الرقمي لدى الأطفال، وتنمية مهاراتهم البرمجية وقدراتهم الإبداعية عبر تجارب تعليمية تطبيقية، تتيح لهم توظيف ما يتعلمونه في ابتكار حلول للتحديات المجتمعية والبيئية.