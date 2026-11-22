خبرني - شنت مقاتلات سعودية فجر اليوم الأحد سلسلة غارات على مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال مصدر إن المقاتلات السعودية نفذت خمس غارات جوية استهدفت مواقع في جبل عطان، جنوب غربي العاصمة، حيث يقع مقر قيادة ألوية الصواريخ التابعة للجيش اليمني سابقا، مضيفا أن غارة أخرى استهدفت محطة وقود في الجهة الغربية من صنعاء.

ويأتي التصعيد الجوي بعد ساعات من إعلان قوات التحالف العربي اعتراض طائرة مسيرة وصاروخ باليستي أطلقتهما الجماعة باتجاه العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الغربية من المملكة.

وفي سياق متصل، اتهمت الجماعة مساء أمس السبت السعودية بتنفيذ 71 غارة جوية وصاروخية استهدفت محافظات البيضاء وعمران وحجة وصعدة ولحج وتعز والجوف ومأرب، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.