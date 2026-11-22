خبرني - وجدت دراسة جديدة أن عضلات البطن البارزة لا تعني بالضرورة الحماية من آلام أسفل الظهر.

وجد باحثون أن الأشخاص الذين يملكون كتلة عضلية أكبر في البطن عبر الأشعة المقطعية كانوا عرضة للألم بالقدر نفسه تقريبا.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة PLOS Digital Health، فإن ضعف عضلات البطن ليس بالضرورة السبب المباشر لآلام أسفل الظهر، ما يعني أن تقويتها وحدها قد لا تكفي كحل علاجي.

واعتمد فريق من جامعة ستانفورد على نموذج ذكاء اصطناعي لتحليل أكثر من 33 ألف صورة أشعة مقطعية للبطن تخص 23508 مريضا.

ومن خلال السجلات الطبية، حدد الباحثون 2622 شخصا مصابين بآلام أسفل الظهر، ثم قارنوا نتائجهم مع 2577 شخصا مماثلين في العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم من دون هذه الآلام.

وأظهرت النتائج أنه لا توجد فروق واضحة في العضلات أو توزيع الدهون في البطن بين المجموعتين، خلافا لما كان متوقعا.

لكن الدراسة لاحظت أن المصابين بألم أسفل الظهر كانت لديهم في المتوسط نسبة أقل من العضلات إلى الدهون في منطقة البطن.

وقالت الباحثة كاثرين ماروسيتش إن هذه النتيجة لا تنفي أهمية العضلات، لكنها تؤكد أن آلام أسفل الظهر حالة معقدة، وقد تكون الفروق العضلية فيها موضعية أكثر من كونها عامة.

ويشير الباحثون إلى أن آلام أسفل الظهر من أكثر المشكلات الصحية شيوعا وإعاقة، وقد تصيب نحو ثلثي البالغين في مرحلة ما من حياتهم. كما أن 90% من الحالات لا ترتبط بسبب محدد مثل إصابة أو كسر أو عدوى، ما يجعل علاجها أكثر صعوبة.

ورغم أن تمارين تقوية الجذع يوصى بها كثيرا في هذه الحالات، فإن الدراسة الجديدة ترجح أن التحكم الحركي وتكوين الجسم قد يكونان أكثر أهمية من حجم العضلات وحده.