خبرني - لم تعد المحافظة على المياه في عدد من المدارس الحكومية في محافظات الكرك ومعان والطفيلة مجرد موضوع يُطرح خلال المحاضرات التوعوية، بل تحولت إلى ممارسات يومية ومبادرات بيئية يقودها الكادر التدريسي والطلبة في هذه المدارس،وهذه المبادرات تعكس تنامي وعيهم بأهمية هذا المورد الحيوي حاضرا ومستقبلا ، وتقدم نماذج عملية بأن المدرسة قادرة على تحويل المعرفة إلى سلوك إيجابي.

تجسد هذه التجارب المدرسية أهمية دور التعليم في نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد المائية، من خلال مبادرات تطبيقية تجمع بين الإبداع والتوعية، مثل إعادة استخدام المياه وحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها في ري المحاصيل الزراعية، بما يشجع الطلبة على تبني ممارسات مستدامة وتعزيز مسؤوليتهم تجاه البيئة بما يعزز ثقافة الاستخدام الرشيد للموارد المائية لدى الأجيال الناشئة.

وتأتي هذه الجهود في إطار البرنامج التوعوي الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، حول حصاد مياه الأمطار وترشيد استهلاك المياه، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة" (BRCCJ)، الممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF)واستهدف البرنامج 150 مدرسة حكومية في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، حيث استفاد من المرحلة الأولى 3,772 طالباً وطالبة، فيما استفاد من المرحلة الثانية 3,656 طالباً وطالبة، ليبلغ إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من المرحلتين 7,428 طالباً وطالبة.

الكرك.. رسومات طلابية تحمل رسالة للحفاظ على المياه

في مدرسة الهاشمية الثانوية للبنين بمحافظة الكرك، يقول مشرف نشاط التوعية المائية الاستاذ عمر النوايسه:" تحولت المحاضرات التوعوية حول المياه إلى أعمال فنية عبّر من خلالها الطلبة عن فهمهم لأهمية هذا المورد وضرورة المحافظة عليه".

ويضيف:"من خلال رسوماتهم قدم الطلبة رسائل بصرية تعكس العلاقة الوثيقة بين المياه واستمرار الحياة، وتسلط الضوء على مخاطر الهدر والجفاف وشح المياه".

ففي إحدى الرسومات، ظهرت قطرة مياه زرقاء بملامح إنسانية محببة، في مشهد يقارن بين بيئة خضراء تنبض بالحياة وأخرى جافة تعاني من تشققات الأرض وندرة المياه. وجاءت الرسمة لتؤكد أن المحافظة على المياه مسؤولية مشتركة، وأن الاستخدام المسؤول لهذا المورد يمثل أساس حماية الحياة والبيئة.

وفي رسمة أخرى، ربط الطلبة بين الكرة الأرضية وصنبور المياه والنباتات، في تعبير رمزي عن أهمية المياه لكوكب الأرض، وأن كل قطرة ماء تمثل جزءاً من منظومة الحياة التي تستحق الحماية.

وتعكس هذه الأعمال الفنية قدرة الطلبة على تحويل المفاهيم البيئية التي اكتسبوها إلى رسائل توعوية بسيطة ومؤثرة، يمكن أن تصل إلى زملائهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

معان.. طالبات يحولن التوعية إلى مبادرات مائية

في مدرسة طاسان الثانوية المختلطة بمحافظة معان، اتخذت التوعية المائية بعداً عملياً، حيث لم تقتصر على المحاضرات، بل امتدت إلى أنشطة ومبادرات بيئية شاركت فيها الطالبات من الصف السادس الى الأول الثانوي.

وتقول مديرة المدرسة حسنة المراعية:"التوعية المائية تمثل خطوة أساسية في بناء جيل يدرك قيمة المياه وأهمية المحافظة عليها، لا سيما في ظل التحديات المائية التي يواجهها المملكة وقد لمسنا من خلال البرنامج التوعوي تفاعلاً إيجابياً من الطالبات، وحرصاً متزايداً على تطبيق الممارسات التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه".

ولم يتوقف أثر التوعية عند حدود المعرفة، إذ حرصت الطالبات، على تفعيل النادي المائي ضمن أنشطة النادي البيئي، وتحويل ما تعلمنه إلى مبادرات عملية تعزز ثقافة المحافظة على المياه.

كما قدمت الطالبات أعمالاً إبداعية تناولت قضايا المياه والبيئة، من بينها قصص تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الحياة البحرية ومنع تلوث مياه البحار والمحيطات.

وقد حصد أحد هذه الأعمال الفنية المركز الأول على مستوى المديرية، في إنجاز يعكس قدرة الأنشطة البيئية المدرسية على تعزيز الإبداع ونشر الوعي.

ومن أبرز الممارسات التي تبنتها المدرسة إعادة استخدام المياه المتبقية من المشارب، والاستفادة منها في ري أشجار الزيتون المزروعة في حديقة المدرسة، بالتعاون مع حارس المدرسة.

وتشير المراعية إلى أن "أبرز مؤشرات نجاح التوعية هو أن يصبح الطلبة شركاء في المحافظة على المياه، وأن يبادروا إلى التنبيه عند ملاحظة أي هدر أو خلل في مصادر المياه داخل المدرسة، وهذا ما بدأنا نلمسه في سلوكهم اليومي".

الطفيلة.. حصاد مياه الأمطار يتحول إلى إنتاج زراعي مستدام

أما في مدرسة أرويم الثانوية المختلطة بمحافظة الطفيلة، فقد اتخذت جهود المحافظة على المياه بعداً إنتاجياً، من خلال تجربة مدرسية تربط بين حصاد مياه الأمطار والزراعة المستدامة، وتمنح الطالبات فرصة لتطبيق المفاهيم البيئية التي اكتسبنها في أنشطة عملية داخل المدرسة.

وشاركت الطالبات من الصف التاسع حتى الأول الثانوي في هذه التجربة، التي تقوم على جمع مياه الأمطار وتخزينها في بئر داخل حديقة المدرسة، ثم الاستفادة منها في ري المحاصيل الزراعية باستخدام نظام الري بالتنقيط.

وتقول مديرة المدرسة ردينه العمريين :"من خلال هذا النهج، تجمع المدرسة بين الاستفادة من مياه الأمطار وتقنيات الري الموفرة للمياه، بما يسهم في الحد من الهدر ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية في الإنتاج الزراعي، ويعرّف الطالبات بأهمية إدارة المياه بوصفها عنصراً أساسياً في استدامة الأنشطة الزراعية".

وتُضيف" شكلت المحاضرات التوعوية التي شاركت فيها الطالبات فرصة مهمة للربط بين المعرفة النظرية والواقع العملي، وتعزيز الممارسات البيئية التي تطبقها المدرسة بالفعل، بما يؤكد أهمية تكامل التوعية والتعليم والتطبيق في بناء ثقافة مستدامة للمحافظة على المياه.

وتُلخص العمريين نهج مدرستها في العمل البيئي بعبارة تعكس طموحها: "مدرستنا لا تكتفي بالتوعية البيئية، بل تحوّل الوعي إلى ممارسة، والممارسة إلى إنتاج، والإنتاج إلى إنجاز".

وتنسجم هذه الجهود مع أهداف المكون الأول من مشروع BRCCJ الذي يركز على تطوير أنظمة مائية قادرة على التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن المائي في الأردن.

والمشروع تنفذه الفاو بالتعاون مع وزارات الزراعة والمياه والري والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هو أول مشروع في الاردن يحصل على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، كما ينضوي المشروع تحت رؤية التحديث الاقتصادي، ويستهدف محافظات الكرك ومادبا والطفيلة ومعان، التي تواجه تحديات متزايدة ناجمة عن آثار تغير المناخ والإجهاد المائي، وما يترتب عليهما من تداعيات على القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية.