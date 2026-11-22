خبرني - فيما تتواصل الأزمة الأميركية الإيرانية، الأحد، دون ظهور أي مؤشرات على انفراج قريب، تتوالى مساعي واشنطن لانتزاع اتفاق نووي دائم مع طهران، وتتشابك خيوط الأزمة الإقليمية على أكثر من جبهة.

فبينما يفتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باب التفاوض مع القيادة الإيرانية، تتواصل الضربات المتبادلة والتحركات الدبلوماسية.

وفي هذا الشأن، أعربت باكستان عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، محذرة من أن المجتمع الدولي لا يستطيع تحمل استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط لفترة أطول.

يأتي ذلك في وقت تحذر فيه طهران من أن معركتها الاقتصادية لا تقل ضراوة عن المواجهة العسكرية.



من جهته، قال الرئيس ترامب إنه سيبرم اتفاقاً دائماً مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي، مشيراً إلى أنه لم يسع إلى تغيير الإدارة الإيرانية لكنه يرى في الوقت نفسه أن القيادة الحالية "أكثر عقلانية"، على الرغم من أنها لا تزال صعبة في التفاوض، إذ يمكن أن تبرم اتفاقاً ثم تتراجع عنه في اليوم التالي.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" Fox News، أن واشنطن تسعى إلى اتفاق طويل الأمد مع طهران، وليس تفاهماً مؤقتاً يمكن أن يتغير بتغير القيادة الأميركية، في إشارة إلى مخاوفه من عدم استمرار الالتزام بأي اتفاق مستقبلي.

بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تخوض حرباً صامتة على الجبهة الاقتصادية، معتبراً أنها أصعب بكثير من حرب الصواريخ.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قال أمس إن ايران على تواصل مع الوسطاء، ومن بينهم القطريون، بشكل مباشر وعبر الوسائل الافتراضية، كاشفاً أن طهران تجري المحادثات اللازمة لمعرفة ما إذا كان يمكن إعطاء فرصة أخرى للدبلوماسية.

واعتبر أن الحصار الاقتصادي عمل حربي، وإيران ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لكسره.

في مقابل هذه التصريحات، صادق الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" CENTCOM على خطط عسكرية مشتركة، تحسّباً لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران.

وقال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى، للقناة 13 الإسرائيلية، إن تل أبيب تنتظر قرار الرئيس الأميركي بشأن إيران.

يأتي ذلك، في وقت دخل الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران يومه الـ130، وتتصاعد فيه الهجمات الإيرانية على السفن التجارية وناقلات النفط.