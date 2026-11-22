خبرني - كشف مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب عن اعتماد ورقتي اقتراع بلونين مختلفين في انتخابات المجالس البلدية، على أن تعلن ألوانهما خلال الأيام المقبلة، بحيث تُخصص ورقة لانتخاب رئيس المجلس، وأخرى لاختيار الأعضاء، من خلال تصويت سري ومباشر.

وأوضح المصدر أن أوراق الاقتراع ستتضمن مجموعة من العلامات والخصائص الأمنية، إلى جانب ختم رسمي، بهدف منع التلاعب أو التزوير والحفاظ على سلامة عملية التصويت.

وبحسب المصدر، ستُعتمد أيضاً صناديق اقتراع بلونين مختلفين، يُخصص أحدهما لأصوات المرشحين لرئاسة المجلس، والآخر لانتخاب الأعضاء، مع تزويد كل صندوق بمواصفات مميزة تضمن عدم حدوث أي خلط بين أوراق الاقتراع.

وأشار إلى أن الإعلان عن ألوان الأوراق سيتم خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن هذه الترتيبات تهدف إلى تنظيم إجراءات التصويت وتعزيز نزاهة الانتخابات.