خبرني - رصد

أثار قرار إحالة مساعد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، سطام محمد علي فراس العوران، إلى التقاعد الجدل بعد صدوره في الجريدة الرسمية مؤخرا ودخول القرار نفسه حيز التنفيذ بعد 3 أشهر.

وحسب الجريدة الرسمية التي رصدها موقع خبرني، وافق مجلس الوزراء على إحالة العوران إلى التقاعد اعتبارا من السابع من شباط 2027 ، رغم صدور القرار في 15 تشرين الثاني 2026.

ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة ذاتها على إحالة موظف في وزارة الشباب إلى التقاعد اعتبارا من 23 تشرين الثاني 2026، لبلوغه السن القانونية، أي بعد أيام قليلة من صدور القرار.

وأثارت آلية اتخاذ القرار وتحديد موعد تنفيذه، وأسباب اختلاف المدة بينه وبين موظفين آخرين صدرت قرارات إحالتهم خلال الجلسة الحكومية ذاتها، الجدل والتساؤلات، ما يستدعي توضيحا حكوميا يضع الأمور في نصابها، ويحفظ حق الموظف المعني ويمنع إثارة علامات الاستفهام حول عدالة الإجراءات وتكافؤ التعامل بين الموظفين.

ويتطلب القرار، وفق مراقبين، توضيحا رسميا يجيب عن أسباب هذا القرار وتوقيته، بدلا من ترك المجال للتساؤلات، خصوصا أن القضية تمس موظفا بعينه، ومن حقه أن تكون القرارات المتعلقة بمسيرته الوظيفية واضحة ومبنية على أسس معلنة.