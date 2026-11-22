خبرني - أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي ( ديواكو) عن عزمها ايقاف ضخ مياه الديسي الاسبوع القادم اعتبارا من صباح الاثنين 30/11/2026 ولغاية صباح الجمعة 4/12/2026 ؛ ولمدة 96 ساعة لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة وإصلاح الأعطال الناتجة عن الاعتداءات التي وقعت على منظومة مياه الديسي خلال الفترة الماضية وعلى عدد من مرافق منظومة مياه الديسي في خطوة تهدف للحفاظ على ديمومة منظومة مياه الديسي المائية والإبقاء على كفاءتها .



وبينت الوزارة / سلطة المياه ان اجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي بهدف اصلاح الأعطال والاضرار الناتجة عن الاعتداءات وتم إصلاحها بشكل مؤقت وكذلك تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه الى جميع المناطق والمشتركين، مبينة ان التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان و الزرقاء ، حيث سيتم إعادة الضخ للمناطق حسب الأدوار المعلنة مسبقا اعتبارا من يوم الجمعة .



وشددت الوزارة / سلطة المياه وشركة مياهنا على جميع المواطنين في المناطق المعلنة إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد المسبق خلال الفترة التي تسبق وقف الضخ الى تخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف.

واوضحت ان مشروع مياه الديسي هو مشروع تم بناؤه على نظام (BOT ) بحيث تتولى الشركة المشغلة للمشروع اعمال تشغيل المشروع والمحافظة على كافة مرافق واجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام .

وبينت الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياهنا ان المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمان والزرقاء منطقة الرصيفة هي على النحو التالي:



العاصمة عمّان :

الرابية، أم أذينة، أم السماق، تلاع العلي، الجاردنز، حي البركة، المدينة الرياضية، عرجان، جبل عمّان، اللويبدة، الشميساني، العبدلي، منطقة طارق، طبربور، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، الهاشمي، ماركا ، اسكان ماركا ، ضاحية الأقصى، ضاحية الأمير حسن، المغيرات، قرية خالد، أبو صياح ، وادي القطار ، قرية المزير،



أبو نصير، شفا بدران، الجبيهة، ضاحية الرشيد، حي شارع الأردن، خلدا، دابوق، قرية دابوق، صويلح، الكمالية، صافوط، قرى وادي السير، ضاحية الأمير راشد، حي الكرسي، الجندويل، البيادر، الدربيات، دير غبار، عبدون ، الصويفية، الدوار السابع.



مناطق مرج الحمام ، شارع السلام ، بلعباس ،ضاحية الفاروق،الياسمين ، الحمرانية، البنيات ، المقابلين ، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية ، نزهة سحاب، ابو علندا، المنارة ، ام نوارة ، سحاب ، الذهيبة الشرقية ، الذهيبة الغربية ، الفيصلية ، المستندة ، العبدلية ، خشافية الدبايبة ، خشافية الشوابكة ، اسكان المرقب.

لواء ناعور، خريبة السوق، لواء الموقر، جاوا، اليادودة، حي الصحابة، حي النخيل، الزهور، ضاحية الحاج حسن، إسكان الجمارك، الجويدة، قرية سالم،الرجم الشامي، السوق المركزي، وادي الطي، ضاحية الأمير علي، البيضا .

لواء الجيزة، الطنيب، اللبن، أم العمد، ضاحية عمّان، أم رمانة، الأندلسية، منجا، ضاحية جعفر الطيار.





أجزاء من لواء الرصيفة :

النقب، إسكان الأمير هاشم، إسكان المعلمين، حي الجندي، حي الأمير علي، حي أبو غليون، الفاخورة.