لم تبدأ فكرة هذه السطور من قراءة تقرير دولي أو متابعة ندوة اقتصادية، بل من جلسة حوار عائلية، اكتشفتُ خلالها حقيقة بدت لي فجأة أكثر وضوحاً؛ وهي أنني أعيش تحت سقف واحد مع أبنائي الثلاثة ؛ كلهم من «جيل زد». كان النقاش كاشفاً بقدر ما كان مشحوناً بالتساؤلات؛ ورغم تباين زوايا النظر بين جيلي وجيلهم، فإن الإصرار على مواصلة الحديث قادني إلى خلاصة أساسية؛ وهي أن الشباب اليوم ليسوا أقل طموحاً من الأجيال السابقة، بل لعلهم الأكثر انفتاحاً على الاحتمالات، والأكثر جرأة على مساءلة ما اعتادت المجتمعات عَدَّه من المسلّمات. غير أنهم يواجهون مفارقات مستحدثة في عالم شديد التغير؛ عالم يفتح أمامهم آفاقاً واسعة من المعرفة والاتصال والاختيار، لكنه يضعهم في مواجهة قلق يومي حول الحصول على وظيفة مستقرة، أو سكنٍ يكون بمقدورهم تحمّل تكاليف العبش فيه، أو مسارٍ واضح لبناء حياة مستقلة، مدركين أن الطريق إلى ذلك باتت وعرة وأكثر كلفة.

أما أبناء الأجيال السابقة، وأنا منهم، فيميلون أحياناً إلى قراءة هذا الاختلاف بوصفه خللاً في الشباب أنفسهم؛ فينتقدون قلة صبرهم، ويشككون في التزامهم، ويقيسون خياراتهم بمقاييس الماضي. لكنهم نادراً ما يتساءلون عن إذا كانت الظروف التي صنعوا فيها استقرارهم ما تزال قائمة، أو إن كانت المسارات التي سلكوها قابلة للتكرار اليوم. من هنا ينشأ ما يُسمى «صراع الأجيال»؛ وهو صراع بدأناه من دون أن نسأل عن حقنا في محاكمة جيل جديد بمعايير عالم لم يعد موجوداً، أو مطالبته باتباع طرق لم تعد تضمن الوصول إلى النتائج التي يحلمون بتحقيقها.

ويمثّل «جيل زد» العنوان الأبرز لهذا التحول. فهو جيل أكثر استعداداً لمراجعة القوالب الجاهزة، وأقل ميلاً إلى قبول المسارات التقليدية لمجرد أنها مألوفة. قد نختلف مع بعض خياراته أو ننتقد بعض سلوكياته، لكن ذلك لا يعني أنه بلا طموح أو يتهرب من المسؤولية؛ فالشباب لا يرفضون قيم الأجيال السابقة بالضرورة، بقدر ما يعيدون تعريف الطريق المؤدي إلى النجاح والاستقلال. وتكمن الأزمة الحقيقية في أن المؤسسات وسوق العمل لم تتكيف بالسرعة نفسها مع هذا التحول.

تكشف نتائج تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حالة سكان العالم لعام 2026 جانباً مهماً من هذه التحولات. فقد أظهر المسح الذي استند إليه التقرير، وشمل 108,926 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً في 73 بلداً وإقليماً، أن 70% منهم يرون الزواج ترتيباً مثالياً للعلاقة، وأن 91% يرغبون في إنجاب طفل واحد على الأقل. ورغم أن هذه النتائج لا تمثل تقديرات وطنية شاملة، فإنها تقدم مؤشراً واضحاً على أن الرغبة في تكوين الأسرة لم تتلاشَ، كما توحي الانطباعات الشائعة.

ولأن الرغبة شيء والقدرة على تحقيقها شيء آخر، أشار 57% من المشاركين إلى القيود الاقتصادية والسكنية بوصفها عائقاً أمام الارتباط، و72% أمام الإنجاب. وهنا ينبغي ألا نخلط بين تغيّر القيم وتراجع القدرة المادية؛ فليس كل تأخر في الزواج عزوفاً عنه، ولا كل تراجع في الإنجاب تحولاً في القناعات الاجتماعية. قد يرغب الشاب في تأسيس أسرة، لكنه يفتقر إلى دخل مستقر، أو يعجز عن تحمّل كلفة السكن، أو يجهل مصير وظيفته. فحين تصبح متطلبات الاستقلال بعيدة عن متناول الأفراد، يغدو تأجيل القرارات استجابة اضطرارية لواقع تضيق خياراته، لا اختياراً حراً.

ولا تختلف الصورة في سوق العمل؛ إذ يقع واحد من كل خمسة شباب في العالم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب، وفق التقرير ذاته. وتزداد حدة المشكلة في البلدان منخفضة الدخل، حيث تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن أربعة من كل خمسة شباب بالغين لا يحصلون على وظيفة مدفوعة الأجر تمنحهم الأمان. ولا يقتصر التحدي هنا على خلق الوظائف، بل يمتد إلى جودتها وقدرتها على توفير دخل مستقر يتيح التخطيط للمستقبل؛ فالوظيفة الهشة لا تبني حياة مستقلة، مهما بدت في الإحصاءات كإضافة رقمية إلى صفوف المشتغلين.

ويضاعف الذكاء الاصطناعي من تعقيد هذا المشهد. فالتكنولوجيا تفتح فرصاً واعدة، لكنها تطرح أسئلة مقلقة حول مستقبل المهن والمهارات. حيث يجد الشاب نفسه مطالباً بالتعلم والتكيف المستمر مع سوق تتبدل قواعده يومياً، في وقت تعجز فيه المؤسسات التعليمية والتدريبية غالباً عن مواكبة هذا الإيقاع المتسارع. وبهذا يتحول القلق من مجرد خشية من البطالة، إلى خوف من تقادم المهارات وتغيّر طبيعة العمل قبل التمكن من الاستعداد له.

ورغم ثقل هذه التحديات، يستوقف القارئ في هذا التقرير استمرار التفاؤل لدى قرابة ثلثي المشاركين. فالشباب لم يتخلّوا عن أحلامهم، لكن ثقتهم بالمؤسسات المعنية بتمكينهم تبدو مهتزة؛ إذ يرى أقل من 42% أن الحكومات تقدم دعماً كافياً للشباب والأسر، أو أن أصحاب العمل يوفرون توازناً حقيقياً بين العمل والحياة. وهذه فجوة ينبغي أن تؤرق صُنّاع القرار أكثر من انشغالهم باختلاف أنماط حياة الشباب؛ فالأمل لا يُستدام بالمواعظ، بل بفرص حقيقية، ومؤسسات تُصغي، وسياسات تجسر الهوة بين الطموح والإنجاز.

في الأردن، لم يبدأ هذا النقاش اليوم ولا يمكن تحديد وقت بدايته. لكن قبل ثلاث سنوات، لفتت حادثة شهيرة لطالبين متفوقين غادرا مقاعد الدراسة بحثاً عن الاستقلال المالي المبكر، بعد تأثرهما بأدبيات ريادة الأعمال، أنظار المجتمع إلى عمق التساؤلات التي تدور في أذهان الناشئة حول جدوى المسارات التقليدية. وهي هواجس لم تغب يوماً عن رؤية واهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يولي قضايا الشباب وتطلعاتهم رعاية شاملة ومستمرة في محطات ومبادرات متعددة لا يتسع المجال لحصرها، واضعاً تمكينهم وتحديث مسارات التعليم والريادة في صلب أولوياته.

ويكتسب هذا الحوار اليوم أهمية مضاعفة مع انعقاد «منتدى الشباب للصحة والرفاه» اليوم الأحد في البحر الميت، الذي ترعى سمو الأميرة رجوة الحسين انطلاق فعالياته؛ فالصحة النفسية، وأنماط الحياة الصحية، والصحة الرقمية، والمشاركة العامة، ليست ملفات معزولة عن المسار الاقتصادي والاجتماعي للشباب. وجودة الحياة لا تتحقق بتوفير فرصة عمل فحسب، بل ببناء بيئة تمنح الأمان والقدرة على التعلم والتطور. ويبقى الرهان الحقيقي في أن تلتقط المؤسسات المعنية هذه الإشارات المبكرة، وتحوّل النقاشات والمبادرات إلى سياسات وخدمات ملموسة في الحياة اليومية.

إن التعامل مع الشباب بوصفهم شركاء في صياغة المستقبل، يتطلب ما هو أبعد من استطلاع آرائهم ؛ بل يستلزم إشراكهم الفعلي في تحديد الأولويات وصنع القرارات التي تمس مصيرهم، بالتوازي مع سياسات تربط التعليم بسوق العمل، والعمل بالدخل المستقر، والدخل بالقدرة على الاستقلال وتكوين الأسرة. فهذه ليست مطالب متفرقة، بل حلقات مترابطة في مسار بناء الحياة الكريمة.

لقد حان الوقت لنتوقف عن القلق من اختلاف هذا الجيل، ولأن نوجّه قلقنا نحو الظروف التي قد تبدد طاقاته. فالشباب لا يحتاجون إلى من يحلم نيابة عنهم، ولا إلى من يرسم لهم طريقهم، بل إلى واقع اقتصادي ومؤسسي يمنحهم الأمل ويوفر لهم فرصاً عادلة لصنع مستقبلهم بأنفسهم.