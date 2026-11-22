خبرني - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالتنسيق مع أسرة الشاب محمد عبدالله سعد السرحان، المعروف باسم «أبو قيس»، إجراءات إعادة جثمانه من المملكة العربية السعودية إلى الأردن، عقب وفاته عن عمر ناهز 28 عاماً.

وتأتي هذه الجهود لتسهيل وصول جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه في بلدة كريمة التابعة للواء الأغوار الشمالية، تمهيداً لمواراته الثرى بين أهله وذويه.

وبحسب ما أعلنته الأسرة، فإنه سيتم تحديد موعد تشييع الجثمان ودفنه فور وصوله إلى المملكة، على أن تُعلن تفاصيل الجنازة لاحقاً.

وكان خبر وفاة الشاب السرحان في السعودية قد أثار حالة من الحزن بين أهله وأقاربه ومعارفه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.