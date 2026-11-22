خبرني - كشف مدير وحدة شؤون مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الدكتور محمد الطراونة، عن توجه الهيئة للتوصل إلى قرار بحجب لعبة GTA 6، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، استجابةً للمطالبات المجتمعية بحجب اللعبة.

وقال الطراونة، لإذاعة عين، إن الهيئة رصدت مطالبات من المجتمع بحجب اللعبة، مشيراً إلى أن بعض الألعاب الإلكترونية أصبحت بيئات تفاعلية تتيح للاعبين التواصل مع أشخاص من مختلف دول العالم عبر غرف دردشة مفتوحة.

وأوضح أن هناك جانباً قانونياً يتعلق بحقوق الطفل، إذ تتضمن التشريعات مواد تمنع وصول الأطفال إلى المحتوى الإباحي، لافتاً إلى أن اللعبة مصنفة ومصرح بها للبالغين، إلا أنه من الممكن أن يتمكن الأطفال من الوصول إليها وممارستها.

وأضاف الطراونة أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة للمراقبة والحجب، مؤكداً أن الهيئة، ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية، ستتوصل إلى إصدار قرار بحجب اللعبة.