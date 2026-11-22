خبرني - أهدر الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاء بشكل غريب خلال مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وسدد مبابي الكرة عالياً خارج إطار المرمى في الدقيقة 39، في أول مرة يهدر فيها ركلة جزاء بهذه الطريقة خلال مشاركاته في الدوري الإسباني.

وبحسب الأرقام الواردة، أهدر مبابي 5 ركلات جزاء في الدوري الإسباني منذ بداية موسم 2024-2025، وهو أكبر عدد من الركلات المهدرة بين اللاعبين خلال الفترة ذاتها.

وأهدر النجم الفرنسي 5 ركلات جزاء من أصل 23 ركلة سددها في الدوري الإسباني، فيما ارتفع عدد الركلات التي أهدرها في جميع المسابقات إلى 6 ركلات، باحتساب ركلة الجزاء التي أضاعها أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2024-2025.

وعلى مستوى مسيرته مع الأندية والمنتخب الفرنسي، أهدر مبابي 17 ركلة جزاء من أصل 85 ركلة سددها في جميع المسابقات، بنسبة إهدار بلغت 20%.

وفي المقابل، سجل مبابي 22 هدفاً من ركلات جزاء مع ريال مدريد، من أصل 103 أهداف أحرزها بقميص النادي الملكي.