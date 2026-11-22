خبرني - انخفض عدد اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة 12% حتى نهاية حزيران 2026، ليبلغ 370.2 ألف لاجئ، مقارنة بنهاية عام 2025، وفق تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "الاتجاهات النصف سنوية لعام 2026".

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة"، حل الأردن في المرتبة الثالثة بين الدول المستضيفة للاجئين السوريين، بعد تركيا التي تستضيف نحو 2.3 مليون لاجئ، ولبنان بنحو 889.6 ألف لاجئ.

ووفق أحدث بيانات المفوضية، قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، لـ"المملكة"، الأربعاء، إن عدد اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن بلغ نحو 318 ألف لاجئ حتى منتصف تشرين الثاني 2026، من إجمالي يزيد على 340 ألف لاجئ من مختلف الجنسيات.

وأضاف طه أن أكثر من 238 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا، خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى منتصف تشرين الثاني 2026.

وسجل الأردن عودة 58 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال النصف الأول من عام 2026، من إجمالي 362.1 ألف لاجئ سوري عادوا من دول اللجوء المختلفة إلى سوريا خلال الفترة ذاتها، وفق التقرير.

وجاء الأردن في المرتبة الثالثة من حيث أعداد العائدين إلى سوريا، بعد لبنان الذي سجل عودة 197 ألف لاجئ، وتركيا التي سجلت عودة 105.1 آلاف لاجئ.

وشكل العائدون من الأردن نحو 16% من إجمالي اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال النصف الأول من العام الحالي.

وعلى المستوى العالمي، أفاد التقرير بعودة نحو 1.4 مليون لاجئ إلى بلدانهم الأصلية خلال النصف الأول من عام 2026، من 60 دولة لجوء إلى 75 بلدا.

وتصدر اللاجئون الأفغان أعداد العائدين بواقع 396.5 ألف شخص، تلاهم السوريون بـ362.1 ألف شخص، ثم السودانيون بـ358.2 ألف شخص.

وأشار التقرير إلى أن عودة اللاجئين لا تعني بالضرورة تحقق السلامة والاستدامة، إذ جرت عودة كثير منهم في ظروف صعبة، فيما يواجه العائدون تحديات تتعلق بالسكن والعمل والغذاء والديون والوثائق والخدمات.

وبينت المفوضية أن التقرير يغطي الفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران 2026، ويعرض أحدث البيانات والاتجاهات المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليا وعديمي الجنسية حول العالم.