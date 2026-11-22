خبرني - أعلنت السلطات الصحية الأمريكية وفاة طفل لم يتجاوز الخامسة في ولاية فرجينيا بعد ثبوت إصابته بفيروس الحصبة، لتكون أول وفاة بالمرض في الولاية خلال العام الجاري 2026.

وأوضحت وزارة الصحة في فرجينيا في بيان يوم الجمعة الماضي أن الطفل توفي بعد تأكيد إصابته بالحصبة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الوفاة أو تاريخها الدقيق.

وتأتي هذه الوفاة بعد أيام قليلة من فقدان الولايات المتحدة، إلى جانب المكسيك وبوليفيا، تصنيفها كدول نجحت في القضاء على فيروس الحصبة الشديد العدوى، وفق ما أعلنته الجهات الصحية المعنية.

وسجلت الولايات الأمريكية 12 حالة وفاة مرتبطة بالحصبة على الأقل خلال عام 2026، وقعت ثماني منها في ولاية بنسلفانيا بينها حالة سجلت الأسبوع الماضي، فيما سجلت ولاية نيويورك حالة واحدة وولاية ويسكونسن حالتين.

وذكرت السلطات الصحية أن ولاية فرجينيا سجلت 220 إصابة بالحصبة منذ بداية العام، تركزت معظمها في الجزء الأوسط من الولاية، وكانت الغالبية العظمى من المصابين من غير المطعمين ضد الفيروس.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة برصد أكثر من 5800 إصابة بالحصبة على مستوى البلاد خلال عام 2026، وهو أعلى عدد من الإصابات يسجل في عام واحد منذ عام 1991 بفارق كبير.

وتزايدت المخاوف من انتشار الفيروس مع اقتراب تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بعيد الشكر الأسبوع المقبل، إلى جانب عيد الميلاد وغيرها من المناسبات خلال شهر ديسمبر.

وقال خبراء الصحة إن معظم البالغين لا يحتاجون إلى جرعة تنشيطية من لقاح الحصبة، رغم أن بعض الأشخاص قد يكونون من الفئات المرشحة للحصول عليها.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية إرشادات جديدة بشأن الحصبة والحمل في وقت سابق من الشهر الجاري، أشارت فيها إلى زيادة مخاطر الإجهاض وولادة أطفال مصابين بعدوى خلقية، فضلا عن احتمال تعرض النساء الحوامل لمضاعفات صحية مثل الالتهاب الرئوي.