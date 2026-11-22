خبرني -أفاد الطبيب الجراح ألكسندر أمنوف، المحاضر الأول في قسم التخصصات الطبية الأساسية بجامعة التعليم الروسية، أن السعال الجاف الشديد، وخاصة الذي يحدث ليلا قد يشير إلى مشكلات قلبية خطيرة.

ووفقا له، قد يشخص هذا العرض خطأ في كثير من الأحيان على أنه التهاب الشعب الهوائية.

ويقول: "ترتبط الرئتان ارتباطا وثيقا بالأوعية الدموية. فإذا كان الشخص يعاني من سعال جاف، فمن الضروري إجراء فحص للقلب. لأن الكثيرين يعتقدون أنه التهاب في الشعب الهوائية، ولكنه في الواقع مشكلة قلبية. ومن المهم بشكل خاص الانتباه إذا حدث سعال شديد ليلا ويشعر الشخص بتنميل في الرئتين عند الاستلقاء".

ووفقا له، تبطئ أمراض القلب تدفق الدم الوريدي، ما يسبب تراكم السوائل في الرئتين، وبالتالي يعيق وصول الأكسجين.

ويقول: "تؤثر أمراض القلب المختلفة على تدفق الدم إلى الرئتين، حيث يتباطأ تدفق الدم الوريدي، وخلال هذه الفترة، يتراكم السائل في الرئتين، ما يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إليهما، وفي هذه الحالة، يحدث السعال دون وجود أي مهيجات خارجية، كالحساسية أو الجراثيم أو نزلات البرد".