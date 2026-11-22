خبرني - فندت البروفيسورة يكاتيرينا شيستاكوفا أخصائية الغدد الصماء، الاعتقاد أن السبب الرئيسي لداء السكري هو الحلويات، وأنه مرض يصيب من يضيف خمس ملاعق من السكر إلى الشاي ويشربونه مع الحلوى.

ووفقا للبروفيسورة، هذا الاعتقاد خاطئ، لأنه ليس فقط الحلويات، بل أي طعام غني بالسعرات الحرارية قد يسبب داء السكري.

وتقول: "يحمل مرض السكري اسما مألوفا، ما يجعل ربطه بتناول الحلويات أمرا شائعا. هذا صحيح جزئيا، لكن ليس الحلويات وحدها، بل أي طعام غني بالسعرات الحرارية قد يؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري. لذلك، ينصح الأطباء الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذا النوع من داء السكري (من تزيد أعمارهم عن 45 عاما، ومن يعانون من زيادة الوزن، أو لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري) بالحد من تناول الحلويات والأطعمة الدهنية".

وتشير إلى أن الإفراط في تناول الحلويات بحد ذاته ليس سببا مباشرا للإصابة بالسكري. ولكن تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات المكررة بشكل متكرر قد يساهم في زيادة الوزن ويرفع من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وكذلك الإفراط في تناول الأطعمة الأخرى الغنية بالسعرات الحرارية.

وتقول: "ينصح عند تخطيط الوجبات الغذائية، باتباع مبدأ الطبق، حيث يخصص نصف الطبق للخضراوات، وربعه للطبق الجانبي، والربع الأخير لمصدر بروتين (سمك قليل الدسم، دواجن، لحوم)".