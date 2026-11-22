خبرني - كشفت دراسة حديثة أن انتظام مواعيد النوم قد يكون أكثر أهمية لصحة القلب من عدد الساعات التي يقضيها الشخص في السرير.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Circulation: Population Health and Outcomes، فإن الثبات في مواعيد النوم والاستيقاظ ومدتهما من ليلة إلى أخرى قد يكون عامل حماية أفضل للقلب والأوعية الدموية من التركيز على عدد ساعات النوم وحده.

وقال الباحث الرئيسي مين توان فييت نغوين من مستشفى بوسطن للأطفال وكلية الطب في جامعة هارفارد إن كثيرين يركزون على الحصول على 8 ساعات نوم يوميا، لكن انتظام النوم خطوة عملية يمكن أن تساعد في حماية القلب.

واعتمد الباحثون على بيانات أجهزة Fitbit والسجلات الصحية لأكثر من 10 آلاف بالغ أمريكي، بمتوسط عمر 53 عاما، ضمن برنامج "All of Us" التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.

وهدفت الدراسة إلى معرفة أي الجوانب في النوم ترتبط بها أكثر أمراض القلب والأيض عند قياسها على مدى عدة أشهر، خصوصا أن الجمعية الأمريكية للقلب كانت قد أدرجت النوم ضمن مؤشرات الصحة القلبية عام 2022، لكنها كانت تركز أساسا على مدة النوم فقط.

وتتضمن الجوانب التي حللها الباحثون:

- مدة النوم.

- جودة النوم.

- انتظام النوم.

- توقيت النوم.

- دورات النوم.

وبعد متابعة طبية متوسطة مدتها 3.7 سنوات، أظهرت النتائج أن متوسط مدة النوم لم يرتبط بشكل واضح بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الكبرى، مثل:

- النوبة القلبية.

- فشل القلب.

- اعتلال عضلة القلب.

- السكتة الدماغية الإقفارية.

لكن اضطراب مواعيد النوم ارتبط بزيادة الخطر. فكل زيادة بمقدار انحراف معياري واحد، أي نحو 29 دقيقة، في تذبذب مدة النوم بين الليالي ارتبطت بارتفاع خطر هذه الأمراض بنسبة 24%. كما ارتبط عدم انتظام وقت النوم ووقت الاستيقاظ ومنتصف النوم بزيادة خطر يتراوح بين 20% و23% تقريبا.

ووجدت الدراسة أيضا أن تغير مدة النوم ارتبط بـ:

- زيادة خطر فشل القلب بنسبة 32%.

- زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 16%.

- زيادة خطر السكري من النوع الثاني بنسبة 20%.

ورغم أن الدراسة رصدية ولا تثبت أن عدم انتظام النوم يسبب هذه الأمراض، فإن الباحثين يرون أن هذا التفسير بيولوجيا يبدو منطقيا، لأن اضطراب النوم يربك الساعة البيولوجية ويرفع ضغط الدم ويؤثر في تنظيم السكر ويزيد الالتهاب.

ويقول الباحثون إن تقييم صحة النوم يجب أن يشمل الانتظام إلى جانب المدة، مع التأكيد أن تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ، قدر الإمكان، قد يكون خطوة بسيطة ومفيدة لصحة القلب على المدى الطويل.