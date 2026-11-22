خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محمّلة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي جهودها الحثيثة لحماية حدود المملكة، والتصدي بكل قوة لمحاولات التسلل والتهريب والمساس بالأمن الوطني، متسلحةً بمنظومة مراقبة متطورة، وتنسيق وثيق ومستمر مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يضمن أمن الوطن وسلامة المواطنين.