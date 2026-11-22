خبرني - توفي لاعب كمال الأجسام البرازيلي إيتيمبيرغ نونيس دو ناسيمنتو (Itemberg Nunes do Nascimento) المحترف في فئة Men's Physique، يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 31 عاما.

وأعلنت شركة المكملات الغذائية الراعية لناسيمنتو "أوفيركومينغ سوبليمينتوس- Overcoming Suplementos" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خبر وفاته في 20 نوفمبر 2026.

ووصفته الشركة في بيانها بأنه: "كان شخصا محبوبا من الجميع، يُقدَّر لمسيرته وللعاطفة التي كان ينقلها لمن حوله".

مضيفة: "نودّع ليس فقط رياضيا كبيرا، بل صديقا كان جزءا من تاريخ عائلتنا".

ورغم عدم صدور بيان طبي رسمي مفصل حول سبب الوفاة، أكدت مصادر مقربة من الرياضي ومصادر إعلامية أنه كان يصارع مرض السرطان في مراحله المتقدمة خلال الفترة الأخيرة.

نشأة إيتيمبيرغ نونيس دو ناسيمنتو والانطلاقة. وُلد نونيس في مدينة ساو لويس بولاية مارانهاو البرازيلية، وبرز اسمه على الساحة المحلية والدولية في رياضة كمال الأجسام.

حصل على بطاقة الاحتراف في اتحاد IFBB Pro League في نوفمبر 2021، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول في منافسات الهواة مثل بطولة Musclecontest Nacional وNPC PRO.

أبرز المشاركات: حقق المركز الخامس في بطولة Arnold Classic Brasil عام 2018 (فئة Muscular Men's Physique)، والمركز الثاني في بطولة Arnold Amateur South America عام 2019، كما شارك كمحترف في بطولات بارزة مثل Musclecontest Brazil Pro وMusclecontest Bahia Pro.

وجاءت وفاة إيتيمبيرغ نونيس دو ناسيمنتو في الوقت الذي نعى فيه الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية بطل لعبة "كمال الأجسام" العراقي سجاد جواد عن عمر ناهز الثلاثين عاما، بعد ثلاثة أيام فقط من تتويجه بالميدالية الذهبية ولقب بطل آسيا.