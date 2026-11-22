خبرني - توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود المملكة أجواء لطيفة الحرارة نهارا خلال الأيام الممتدة من الأحد إلى الخميس، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الأجواء باردة نسبيا ليلا في أغلب المناطق، محذرة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في عدد من المناطق.

وأشارت الإدارة إلى أن درجات الحرارة تنخفض قليلا الأحد، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويستمر الطقس الاثنين والثلاثاء لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع أجواء باردة نسبيا خلال الليل.

أما الأربعاء والخميس، فيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة نهارا وباردة ليلا، وظهور بعض الغيوم المنخفضة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، لا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة الأحد والصباح الباكر الاثنين، مع احتمال تشكله مجددا في المرتفعات الجبلية العالية خلال ساعات الليل المتأخرة الأربعاء.

ودعت الإدارة المواطنين، وخاصة السائقين، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في المناطق التي قد تشهد تشكل الضباب، ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عنها.