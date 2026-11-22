خبرني - لا تقتصر فوائد القهوة والشاي على مذاقهما المميز وقدرتهما على منح الجسم دفعة من النشاط، فهما يحتويان أيضاً على مركبات نباتية قد تدعم الصحة وتساعد على إطالة العمر.

وتشير أبحاث إلى أن تناول المشروبين بانتظام يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض شائعة والوفاة المبكرة، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



فوائد مشتركة قد تطيل العمر

يحتوي كل من القهوة والشاي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات نباتية تساعد على حماية الخلايا من التلف والحفاظ على صحتها. ويرتبط استهلاكهما بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية والخرف وبعض أنواع السرطان والسكري من النوع الثاني.

ولا تتوافر أدلة حاسمة تثبت أن أحد المشروبين أفضل من الآخر عندما يتعلق الأمر بطول العمر، إذ تشير النتائج إلى أن كليهما قد يقدم فوائد صحية مهمة.

انخفاض خطر الوفاة

ووجدت دراسة نُشرت عام 2023 أن الأشخاص الذين تناولوا كوبين من الشاي وكوبين من القهوة يومياً سجلوا انخفاضاً بنسبة 21% في خطر الوفاة المرتبطة بالسرطان. وكان الانخفاض أكبر لدى من تناولوا 3 أكواب من الشاي و4 أكواب على الأقل من القهوة يومياً.

كما رصد الباحثون انخفاضاً بنسبة 22% في خطر الوفاة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين شربوا نحو 4 أكواب من الشاي وكوباً واحداً من القهوة يومياً.

وأشارت دراسة أخرى إلى أن المصابين بالسكري من النوع الثاني قد يتمكنون من خفض خطر الوفاة بشكل ملحوظ عند استبدال المشروبات المحلاة أو العصائر بالقهوة والشاي.

القهوة.. طاقة أكبر ودعم لصحة الكبد

تحتوي القهوة على كمية من الكافيين تفوق الموجودة في الشاي؛ إذ يوفر الكوب الواحد منها نحو 91.8 ملليغرام من الكافيين، مقابل 47 ملليغراماً في الشاي الأسود، و29.4 ملليغرام في الكمية نفسها من الشاي الأخضر.

ويساعد الكافيين على تحسين الأداء الرياضي، بما يشمل سرعة رد الفعل والقوة والقدرة على التحمل الهوائي، وهو ما يجعل القهوة خياراً شائعاً لدى ممارسي الرياضة.

ولا تقتصر فوائدها المحتملة على النشاط البدني، إذ تشير أبحاث إلى دورها في حماية الكبد من بعض المشكلات الصحية، ومنها الكبد الدهني وسرطان الكبد.

ووجدت مراجعة علمية نُشرت عام 2021 أن شاربي القهوة كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي بنسبة 23%، وبالتليف الكبدي بنسبة 32%، مقارنة بمن لا يتناولونها.

الشاي وصحة القلب

يمتلك الشاي، وخصوصاً الأخضر، خصائص صحية تميزه عن القهوة. فهو يحتوي على الحمض الأميني "إل-ثيانين"، الذي أظهرت أبحاث أنه قد يساعد على تخفيف التوتر والقلق.

ووجدت مراجعة علمية أن تناول الشاي الأخضر بانتظام ارتبط بانخفاض خطر ظهور أعراض الاكتئاب بنسبة 34%. كما يرتبط الاستهلاك المنتظم للشاي بفوائد لصحة القلب، إذ تشير دراسات إلى أنه قد يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وهو أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الكمية الآمنة من القهوة والشاي

رغم فوائدهما المحتملة، ينبغي الانتباه إلى كمية الكافيين، خصوصاً لدى الأشخاص الأكثر حساسية لتأثيراته. فالإفراط في تناوله قد يسبب القلق وخفقان القلب والصداع وارتفاع ضغط الدم، كما قد يرتبط بمضاعفات خلال الحمل.

ويوصي الخبراء بألا يتجاوز استهلاك البالغين 400 ملليغرام من الكافيين يومياً، أي ما يعادل نحو 4 أكواب من القهوة أو 8 أكواب من الشاي الأسود. أما الحوامل، فيُنصح بألا يتجاوز استهلاكهن 200 ملليغرام يومياً.

وبذلك، يمكن أن يكون القهوة والشاي جزءاً من نمط حياة صحي، لكن الاعتدال في تناولهما يظل أساسياً للاستفادة من فوائدهما دون التعرض لآثار جانبية.