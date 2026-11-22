خبرني - من المتوقع أن تشهد المطارات البلجيكية توقفا شبه كامل لحركة الطيران، الاثنين، بعدما أعلن مراقبو الحركة الجوية مشاركتهم في إضراب وطني احتجاجا على إجراءات التقشف التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

وقالت شركة "سكايز"، المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في بلجيكا، السبت، إنها لن تتمكن من تقديم خدماتها بصورة اعتيادية بين الساعة السابعة صباحا والتاسعة مساء الاثنين 23 تشرين الثاني، بسبب نقص الموظفين المشاركين في الإضراب.

وأوضحت الشركة أن عدد الموظفين المتوقع حضورهم لن يكون كافيا لضمان إدارة الحركة الجوية المعتادة بأمان، ما دفعها إلى تعليق الخدمات المعنية مؤقتا، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وحذر مطار شارلروا، الذي يعد مركزا أوروبيا رئيسيا لشركة الطيران منخفض التكلفة "رايان إير"، من أن الإضراب سيؤدي إلى توقف كامل للمطارات البلجيكية طوال اليوم، ما سيؤثر على آلاف المسافرين.

وقال المطار إن أي طائرة لن تتمكن من الإقلاع أو الهبوط من دون خدمات مراقبة الحركة الجوية، منتقدا ما وصفه بأنه "قرار اتخذ في اللحظة الأخيرة"، ومحذرا من تداعياته على حركة السفر.

من جهته، أعلن مطار بروكسل، الأكبر في البلاد، أن غالبية الرحلات الجوية المغادرة والقادمة ستضطر إلى الإلغاء.

ويأتي الإضراب في ظل موجة احتجاجات وإضرابات متكررة شهدتها بلجيكا خلال الأشهر الماضية، رفضا لخطط الحكومة الرامية إلى خفض الإنفاق العام وتوفير 10 مليارات يورو خلال السنوات المقبلة، بهدف تقليص العجز المالي.

ويواجه رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مفاوضات صعبة مع شركائه في الائتلاف الحكومي للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة جديدة تتضمن خفضا للنفقات، قبل حلول الاثنين.

وكان دي ويفر قد قدم استقالته في وقت سابق من تشرين الثاني، بعد تعثر المفاوضات بين أطراف الائتلاف، غير أن الملك فيليب رفض قبولها ومنحه مهلة إضافية للتوصل إلى اتفاق.