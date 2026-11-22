خبرني - كيف تمكن المصريون القدماء من بناء الهرم الأكبر بالجيزة خلال بضعة عقود فقط؟ يقترح نموذج حاسوبي جديد أن الإجابة قد تكمن في شبكة منحدرات مؤقتة أُنشئت مباشرة داخل الحواف الخارجية للنصب الأثري. وربما أتاح هذا النظام للعمال نقل ملايين الكتل الحجرية إلى مواقعها دون الحاجة إلى بناء منحدر خارجي ضخم.

كان الارتفاع الأصلي للهرم الأكبر بالجيزة، المعروف أيضًا باسم هرم خوفو، يبلغ 481 قدمًا، أي 146.6 متر، فيما بلغ طول كل ضلع من قاعدته نحو 755 قدمًا، أي 230 مترًا. وتطلب تشييده قطع ونقل ووضع نحو 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري والجرانيت. ولإنجاز هذا المشروع الضخم خلال فترة البناء التي يُقترح عادة أنها تراوحت بين 20 و27 عامًا، وهي مدة تتوافق تقريبًا مع فترة حكم الفرعون، كان على البنائين الحفاظ على وتيرة عمل استثنائية، بمتوسط وضع كتلة حجرية واحدة كل ثلاث دقائق.



ويقترح مهندس الحاسوب فيسنتي لويس روسيل رويغ تفسيرًا محتملًا لهذه الطريقة، من خلال دراسة نُشرت في دورية "npj Heritage Science"، إذ يجمع نموذجه بين هندسة الهرم ولوجستيات البناء والهندسة الإنشائية لاختبار مدى إمكانية تنفيذ المشروع باستخدام نظام متكامل من المنحدرات، وبحسب تقرير لموقع "Futura Sciences" الفرنسي المتخصص في العلوم والتكنولوجيا.

منحدر مخفي داخل الهرم

تتمثل الفكرة الأساسية في نموذج بناء يعتمد على منحدرات مدمجة في حواف الهرم. فبدلًا من الاعتماد على منحدر خارجي ضخم، كان سيتطلب كميات كبيرة من المواد الإضافية ويشغل مساحة واسعة حول موقع البناء، ربما أنشأ البناؤون ممرات مؤقتة داخل الطبقات الخارجية للهرم.

وكانت هذه الممرات ستتبع مسارًا حلزونيًا على طول حواف النصب الأثري مع تقدم أعمال البناء إلى الأعلى.

ووفقًا للنموذج، كان العمال سيتركون مؤقتًا بعض الكتل الحجرية في محيط الهرم خارج أماكنها، لتشكيل ممر مفتوح يبلغ عرضه نحو 12.5 قدمًا، أي 3.8 متر، بانحدار تدريجي يبلغ نحو 7 درجات.

وبعد الانتهاء من بناء الأجزاء العلوية من الهرم، كان من الممكن ملء هذه الممرات تدريجيًا من الأعلى إلى الأسفل، بما لا يترك سوى آثار محدودة مرئية لنظام البناء.

ويوفر هذا الأسلوب ميزتين محتملتين؛ إذ يقلل المساحة المطلوبة حول النصب الأثري، مع السماح للبنائين بالحفاظ على رؤية واضحة لحوافه ومحاذاتها، وهو أمر ضروري لتحقيق الدقة الهندسية المذهلة للهرم.

منحدرات متعددة للحفاظ على وتيرة البناء

تشير الدراسة إلى أن استخدام منحدر واحد لم يكن كافيًا للحفاظ على وتيرة البناء المطلوبة. ولذلك، يقترح روسيل رويغ نظامًا تكيفيًا تعمل فيه عدة منحدرات في الوقت نفسه.

ففي المستويات السفلية، حيث يكون الهرم أعرض، كان من الممكن استخدام ما يصل إلى 16 منحدرًا. ومع زيادة ارتفاع الهيكل وتناقص عرضه، كان عدد المنحدرات المستخدمة سينخفض تدريجيًا، من 16 إلى 8، ثم 4، فاثنين، وصولًا إلى منحدر واحد قرب القمة.

وكان من شأن هذا الترتيب أن يسمح للفرق بنقل الكتل الحجرية بفواصل تتراوح بين 4 و6 دقائق عبر كل منحدر نشط.

وبناءً على عمليات المحاكاة الحاسوبية، كان من الممكن أن تستغرق مرحلة البناء الرئيسية في الموقع ما بين 13.8 و20.6 عامًا. ومع احتساب أعمال استخراج الأحجار ونقلها عبر نهر النيل والتوقفات الموسمية، يصل إجمالي المدة المقدرة إلى نحو 20 إلى 27 عامًا.

وكان نقل الأحجار إلى موقع البناء يمثل في حد ذاته تحديًا لوجستيًا كبيرًا. وقد ساعدت أبحاث منفصلة بشأن فرع قديم من نهر النيل في تفسير كيفية وصول مواد البناء إلى مجمعات الأهرامات قبل نقلها إلى مواقعها النهائية.

تفسير محتمل من الناحية الإنشائية

درس روسيل رويغ أيضًا ما إذا كانت الفتحات المؤقتة التي يتطلبها نظام المنحدرات قد تؤثر في استقرار الهرم.

وباستخدام تحليل العناصر المحدودة، وهي طريقة هندسية لحساب الإجهادات والتشوهات الهيكلية، اختبر تأثير مراحل البناء المقترحة على الكتل الحجرية المصنوعة من الحجر الجيري.

ووفقًا للافتراضات المستخدمة في النموذج، كانت الممرات المؤقتة ستظل متوافقة مع قدرة الحجر على تحمل وزنه.

كما تأخذ عمليات المحاكاة في الحسبان تحديات عملية مرتبطة بالبناء، تشمل حواجز السلامة، ومنصات الدوران الأوسع عند الزوايا، واصطفاف العمال، والتأخيرات أثناء تحريك الكتل الحجرية، ونقل كتل الجرانيت ذات الأوزان الكبيرة على نحو استثنائي.

أما كتل الجرانيت الضخمة المستخدمة في حجرة الملك، فكانت ستتطلب استراتيجية رفع مختلفة. ويقترح النموذج نقلها على مراحل قصيرة عبر منحدرات تدريجية، باستخدام العتلات والحبال ونقاط تثبيت خشبية، بدلًا من نقلها عبر النظام نفسه المستخدم في الكتل العادية من الحجر الجيري.

ومن خلال الجمع بين هندسة الهرم والقيود المادية لموقع البناء وتنظيم العمل اليومي، تقدم الدراسة تصورًا مفصلًا لكيفية سير أعمال التشييد المحتملة.

نظرية لا تزال بحاجة إلى اختبار ميداني

على الرغم من الحسابات التفصيلية، لا يثبت النموذج أن المصريين القدماء استخدموا هذه التقنية بالفعل.

ومن أبرز إسهامات الدراسة أنها تقدم تنبؤات محددة يمكن لعلماء الآثار التحقق منها ميدانيًا.

ووفقًا لروسيل رويغ، ربما ترك نظام المنحدرات المؤقتة على الحواف آثارًا يمكن التعرف عليها، تشمل اختلافات في المواد المستخدمة لملء الممرات السابقة، وأنماط تآكل مميزة حول الزوايا، وشذوذًا موضعيًا مرتبطًا بنقاط التثبيت المؤقتة.

يمكن فحص بعض هذه السمات المحتملة باستخدام الرادار المخترق للأرض وتقنيات أخرى لا تتطلب إحداث تلف في البنية الأثرية.

كما تتوافق الفكرة الهندسية المقترحة مع بعض الفراغات الداخلية التي جرى تحديدها سابقًا باستخدام التصوير بالميونات، وهي طريقة تستخدم الجسيمات الكونية الموجودة طبيعيًا لفحص المنشآت دون إلحاق الضرر بها.

ومع ذلك، فإن هذا التوافق لا يثبت أن تلك التجاويف كانت جزءًا من نظام للمنحدرات. إذ ستكون هناك حاجة إلى قياسات أكثر تفصيلًا وأدلة أثرية لتحديد الغرض الأصلي منها.

وفي الوقت الحالي، يقدم نموذج المنحدرات المدمجة في الحواف تفسيرًا قابلًا للاختبار لأحد أكثر الأسئلة الهندسية استمرارية في العالم القديم: كيف أمكن تجميع ملايين الكتل الحجرية لتشييد الهرم الأكبر خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.